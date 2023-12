Unha recta final do ano con moita memoria en Marín

Proxección do documental 'Acordamos' © Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín

As tres últimas semanas do ano serán intensas para a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín, que presenta un programa de actos cheo de documentais, presentacións e un acto de homenaxe.

A programación de decembro inaugúrase o mércores 13 na Biblioteca Pública Municipal ás 20:00 horas, coa proxección do documental ACORDA, I Cartografía Musical de Memoria Histórica da Provincia de Pontevedra, que repasa algúns dos lugares de memoria e o alí acontecido, como no Pozo da Revolta, no lugar de Bagüín, en Marín.

O xoves 14, ás 20:00 horas, está prevista no salón de actos do Museo Municipal Manuel Torres a presentación da novela de Iria Morgade Valcárcel Quen escribirá a miña historia?, que toma como escenario o Mosteiro de Oia.

O mércores 20, tamén ás 20:00 horas, na Biblioteca Pública Municipal, está programada a proxección do documental ACORDAMOS, II Cartografía Musical de Memoria Histórica da Provincia de Pontevedra, centrado en lugares protagonistas dalgunhas das loitas de principios do século XX: o agrarismo en Sobredo, o sindicalismo mariñeiro en Moaña, a loita veciñal contra o caciquismo en Lérez, a loita política en A Illa de Arousa, a batalla do profesorado pola creación dun ensino libre en Tomiño e a resistencia guerrilleira en Vilagarcía.

A programación remata o mesmo día que remata o ano, o domingo 31. Ás 13:00 horas no Paseo Alcalde Antonio Blanco celebrarase o acto anual de lembranza e homenaxe, coa intervención da escritora Iria Morgade Valcárcel e a participación de familiares de vítimas asasinadas o 31 de decembro de 1936.