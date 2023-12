Arepas recheas CC BY-NC-SA | Freepik Bacallau á biscaíña de Conservas Pescamar © Conservas Pescamar

Da man de Conservas Pescamar, chega unha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva" cunha receita que leva como principal ingrediente o bacallau.

O bacallau é un peixe branco que destaca pola súa achega en proteínas, superior á dalgunhas carnes. É un peixe baixo en calorías e en graxas.

As arepas son tortas de masa grosa a base de fariña de millo, de forma circular e aplanada. É un alimento de orixe precolombina, moi popular sobre todo en Venezuela e Colombia, pero con preparacións similares nos países de América Central.

Para preparar unhas deliciosas Arepas con bacallau Pescamar usaremos os seguintes ingredientes:

- Ingredientes para 4 unidades:

160 g de fariña de millo branco precocida

250 ml de auga

1 chisco de sal

- Ingredientes para o recheo:

1 lata de Bacallau á biscaíña Pescamar

6 ovos

2 cebolas

2 tomates

1 pemento vermello

2 dentes de allo

Sal e pementa

Aceite

Preparación:

Empezamos a preparación da masa das arepas. Para iso, poñemos a fariña co sal nun bol. Formamos un oco no centro e vertemos a auga aos poucos mentres imos amasando ata que se integren todos os ingredientes. O resultado debe ser unha masa lixeiramente húmida e non pegañenta. Se é necesario, rectificamos de auga ou fariña.

Formamos 4 bólas de masa e as aplanamos, cun grosor de aproximadamente un dedo.

Poñemos unha prancha a quentar a alta temperatura. En canto colocamos cada arepa, baixamos a temperatura media. Cociñamos ata que se douren ben por cada lado. Dámoslle un corte transversal a cada arepa sen chegar a partilas e dobramos lixeiramente, con espazo suficiente para posteriormente reenchelas. Reservamos.

Para a elaboración do recheo, cortamos en anacos pequenos as cebolas, os tomates, o pemento vermello e os dentes de allo. Nunha tixola poñemos un pouco de aceite e sofritimos os vexetais. Cando estean feitos, incorporamos o Bacallau á biscaíña Pescamar, esmigallámolo e mesturamos ben co rustrido.

Á parte, batemos os ovos e salpimentámolos. Vertemos sobre o rustrido e cociñamos mentres revolvemos cunha culler.

Con esta mestura, reenchemos as arepas e colocámolas nunha bandexa para servir.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.