O galimatías xurídico no que tres avogados acaban obrigados a defender “gratis” a tres empresas

Javier Campos e Manuel Caballero son os dous avogados pontevedreses que este xoves fixeron valer o seu dereito á folga e motivaron a suspensión do xuízo por delitos contables coa empresa EiDF Solar, os seus responsables e o seu armazón empresarial.

Á saída da sesión, que quedou aprazada para os días 25 e 26 de abril, explicaron os motivos que lle levaron a pedir a suspensión e tamén á rocambolesca situación de que unha empresa con facturación millonaria teña dereito a un avogado de oficio e ese letrado non cobre nada polo seu traballo. "Estamos a traballar gratis", lamentan.

"Solicitamos a suspensión da vista por estar a exercer o noso dereito á folga de letrados da quenda de oficio", explicou Campos, que xa antes de chegar a xuízo pedira ao Colexio de Avogados, xunto co seu compañeiro, que lles desen de baixa da quenda de oficio para esta causa xudicial porque ven "un despropósito" que estean a exercer a Xustiza Gratuíta nun xuízo no que "están ventilándose millóns de responsabilidades pecuniarias".

Javier Campos representa á empresa Activos Eosolares SL e Manuel Caballero a Eficiencia Enerxética Galega SL, ambas as integrantes do mesmo armazón empresarial e acusadas dun delito contra a Facenda pública na súa modalidade de delito contable por supostamente formar parte de "unha cadea de facturación irregular", cuxa beneficiaria principal sería EiDF Solar.

Esta empresa principal si ten un avogado contratado de pago, pero para as outras tres empresas adheríronse á quenda de oficio e eles non cobrarán nada polo seu traballo, pois a quenda de oficio e a Xustiza Gratuíta funcionan por separado e dáse un "tema técnico complexo" no que é obrigatorio asignarlles un avogado da quenda de oficio para que se garanta o seu dereito a unha tutela xudicial efectiva, pero non a que o Estado pague ese avogado, de modo que as empresas teñen letrado, pero ninguén o paga porque non son persoas físicas, non xurídicas.

A maraña xurídica é complicada neste caso. Segundo explicaron, estas empresas teñen dereito a que se lles nomee un avogado da quenda de oficio se non teñen un avogado sinalado, pero non teñen dereito á Xustiza Gratuíta, que supón que o Estado paga a eses letrados, e "ao non ter dereito á Xustiza Gratuíta, aos letrados que estamos aquí, evidentemente, o Estado non nos vai a pagar un peso".

Esta situación complexa que se deu neste caso é o motivo dunha das reivindicacións que poñen sobre a mesa os avogados da quenda de oficio durante a folga actual, pois están a traballar gratis e non só neste xuízo agora suspendido, senón durante toda a fase de instrución da causa, na que tiveron que presentar escritos "obrigados polo dereito de defensa". Este caso é "aínda máis sanguento" polo feito de estar a representar a persoas xurídicas.

Campos e Caballero insisten en que se acolleron ao seu "dereito de folga constitucional" e que o xuíz accedeu á suspensión a pesar de que inicialmente non estaba predisposto a iso "ante a evidencia da existencia desta folga" e de que "estamos a falar dun dereito fundamental". "Neste caso, entendemos que non quedaba outro remedio ao xuíz que esta suspensión", engaden.

Insisten en que "existe xurisprudencia constitucional que avalou o dereito de folga de fiscais, de xuíces e de secretarios xudiciais". Tendo en cuenta que o dereito de sindicación está recoñecido pola Constitución tamén para avogados e procuradores, este dereito quedaría baleiro se non se recoñece o dereito de folga dos propios avogados, evidentemente", engaden.