O Colexio de Avogados de Pontevedra apoia o dereito á folga da quenda de oficio

O Colexio Provincial de Avogados de Pontevedra decidiu apoiar aos letrados da quenda de oficio na folga que manteñen desde hai máis de dous meses.

A Xunta de Goberno do Colexio reuniuse este martes e, segundo trasladaron distintos avogados a PontevedraViva, decidiu apoiar a folga, convocada de forma indefinida polo sindicato Venia a nivel estatal desde o 21 de novembro de 2023.

Así acordou "apoiar o dereito de folga dos seus colexiados e colexiadas adscritos á Quenda de Oficio" e tamén que trasladará este acordo aos decanatos dos xulgados de todos os partidos xudiciais da circunscrición territorial de Pontevedra.

No seu acordo, o Colexio lembra, iso si, que apoia a folga "sen prexuízo do cumprimento das obrigacións que a normativa impón aos Colexios na xestión e organización do servizo obrigatorio de asistencia letrada e defensa gratuítas".

Os avogados da quenda de oficio chegaron a esta folga tras reclamar sen éxito unha subida de baremos "digna" e o pago de todas as súas actuacións. Denuncian que a situación da quenda de oficio, e a avogacía en xeral, "é dramática" e que a avogacía de despacho unipersoal "está orfa do amparo institucional" (Consello Xeral da Avogacía, Colexios Autonómicos da Avogacía e Colexios de Avogados).

Entre as súas reivindicacións figura a regulación xurídica do profesional da quenda de oficio; retribucións dignas abonadas en tempo e forma; retribución da totalidade das actuacións realizadas para as que fomos designados e dos tempos de dispoñibilidade; abono dos custos nos que incorra o profesional ao prestar o servizo; actualización anual das retribucións conforme ao IPC; cotización á Seguridade Social con efectos retroactivos; dereito á conciliación, descanso e desconexión dixital; reduccion da carga burocrática; dereito á formación gratuíta; e recoñecemento da condición de autoridade.

O MINISTERIO, EN CONTRA

O Ministerio de Xustiza considera que legalmente non é posible levar a cabo o exercicio de folga na prestación do servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta. "Os profesionais da avogacía e de procúraa que prestan servizos na quenda de oficio non teñen unha relación laboral, estatutaria nin funcionarial co Ministerio de Xustiza, polo que, no caso de que suspendesen o exercicio das súas funcións de asistencia xurídica gratuíta, tal cesamento non estaría amparada por dereito de folga algún e levaría aparelladas as consecuencias disciplinarias oportunas por parte dos respectivos Colexios Profesionais”, expresou en novembro nun oficio remitido o pasado venres ao Consello Xeral da Avogacía.

A decisión ampárase o un informe elaborado pola Avogacía do Estado no que se asegura que "non existindo relación laboral, estatutaria ou funcionarial entre o Ministerio de Xustiza e os letrados que prestan asistencia xurídica gratuíta en quenda de oficio non resta senón concluír que carecen do dereito de folga e que o cesamento da prestación do servizo deberá levar aparelladas as consecuencias disciplinarias oportunas por parte dos Colexios Profesionais".