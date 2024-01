Bólas de puré de pataca CC BY-NC-SA | Freepik Berberechos ao natural Pescamar © Conservas Pescamar

Chegamos a unha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva", coa calidade de sempre das Conservas Pescamar e un dos produtos estrela da cociña atlántica: o berberecho.

Os berberechos son moluscos altamente nutritivos, grazas á súa achega en ferro. Teñen un baixo contido en graxas e gran porcentaxe de proteínas.

Para preparar unhas saborosas Bólas de puré de pataca con berberechos Pescamar, necesitamos os seguintes ingredientes:

- 1 lata de berberechos ao natural Pescamar

- 4 patacas medianas

- 4 culleradas de manteiga

- 100 ml de leite enteiro

- Pementa branca en po

- Noz moscada en po

- Allo en po

- Sal

- 2 ovos

- Pan relado

- Aceite de oliva virxe extra

Preparación:

Comezamos co puré de pataca. Para elaboralo, cocemos as patacas peladas en abundante auga salgada ata que se abranden. Escorremos e reservamos.

Incorporamos a unha tixola as 4 culleradas de manteiga e fundímolas a lume moi suave. Retiramos do lume e imos introducindo as patacas á vez que as desfacemos e mesturamos coa manteiga cun batedor. Engadimos a pementa e a noz moscada e mesturamos ben.

Volvemos poñer a lume baixo a mestura e engadimos o leite aos poucos. Seguimos traballando a masa ata obter unha textura cremosa pero con consistencia.

Estendemos a masa nunha bandexa e marcamos unha especie de cuadrícula coa cantidade de masa que desexemos destinar a cada bóla. Sobre cada cadrado, colocamos unha ou dúas pezas da lata de berberechos ao natural Pescamar e un pouco de allo en po.

Deixamos arrefriar a masa (se é necesario meténdoa na neveira) e formamos unhas bólas con cada unha das porcións que marcaramos, pechándoas sobre o recheo.

Pasamos as bólas por fariña, ovo e pan relado. Por último, ponse unha tixola con abundante aceite a quentar e frítense ata que estean douradas por todos os lados.

Retiramos sobre papel absorbente para quitar o exceso de aceite e listas para servir.

Nuns días, farémosvos chegar unha nova suxestión culinaria de "A cociña gourmet en conserva", con Conservas Pescamar.