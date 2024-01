Meaño finaliza as obras de humanización do vial da contorna da igrexa de Padrenda

O Concello de Meaño finalizou as obras de humanización do vial da contorna de la Iglesia de Padrenda permitindo a súa reapertura ao tráfico de vehículos e peóns.

No tramo do vial desde a estrada provincial EP-9305 ata a zona próxima á igrexa creouse unha plataforma única, empregándose un pavimento en formigón combinado con amplas zonas de lastra de pedra granítica no inicio e final do vial, así como diferentes franxas de lastra ao longo do camiño para conseguir unha redución da velocidade de circulación dos vehículos.

O soterramento de novas canalizacións, sobre todo das augas pluviais, permitiu gañar ancho en ambas as marxes do vial.

As obras tiveron un orzamento de 113.562 euros, financiados con fondos propios do Concello de Meaño.