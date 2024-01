Atopan un can sen chip e "en moi mal estado" preto do Pontillón do Castro

Un home que estaba a traballar no monte de Verducido, moi preto do Pontillón do Castro, alertou este mércores á Policía Local de Pontevedra de atopar na estrada un can que presentaba signos de ser atropelado.

A Policía, ao ver o mal estado do can, comprobou que non tiña chip e chamou directamente á clínica veterinaria de Mourente, onde tiveron que sedalo.

Desde alí avisaron a Gloria Cubas, presidenta de Os Palleiros, que sinalou que non saben se o animal foi abandonado ou se escapou de casa.

En todo caso, desde a protectora deron aviso da situación "para que se saiba e se identifque o seu dono", xa que o animal permanece "en moi mal estado e con prognóstico reservado".