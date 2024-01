Un home acepta cinco anos e medio de prisión por violar e morder nunha orella a outro nun lugar público

Un home cumprirá coa súa propia conformidade unha pena de cinco anos e medio de prisión por violar e causar lesións a outro home ao que atacou nun lugar público da zona de Arousa en xullo do ano 2018.

O home debía sentar no banco dos acusados da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra este xoves, pero evitou a celebración do xuízo ao chegar a un acordo de conformidade coa Fiscalía e coa acusación particular, que exerce a súa vítima.

Os feitos ocorreron en xullo do ano 2018 nun lugar público pertencente ao partido xudicial de Vilagarcía e, segundo puido saber este xornal, o acusado violou ao outro home e mordeulle unha orella, causándolle importantes lesións con ambos os delitos. Non se facilitan máis detalle do ocorrido para protexer á vítima, un home de idade adulta.

A Fiscalía pedía inicialmente que fose condenado a 21 anos de prisión, 12 por un delito de agresión sexual con penetración anal e 9 por un delito de lesións con deformidade grave. Finalmente, esa pena reduciuse a cinco anos e medio, catro por agresión e ano e medio por lesións.

O acusado recoñeceu os feitos e, desta forma evitou a celebración do xuízo e reduciu a pena inicial.

Con esta decisión, ademais, evitouse ao home agredido ter que declarar no xuízo e unha moi posible revictimización. De feito, a Fiscalía xa pedira que a vista se celebrase a porta pechada "para a protección dos intereses da vítima".

Ademais da pena de prisión, o acusado cumprirá un período de inhabilitación especial para calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído que conleve contacto regular e directo con persoas menores de idade e un tempo de liberdade vixiada e deberá indemnizar á súa vítima polas secuelas físicas e psíquicas ocasionadas.

O agresor tamén deberá cumprir unha orde de afastamento que lle prohibe aproximarse a menos de 100 metros á vítima, ao seu domicilio, lugar de traballo ou calquera lugar no que esta se atope, así como como comunicase con el por calquera medio directo e indirecto.