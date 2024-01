Pontevedra premia a "unha muller que brilla con luz de seu" e unha empresa que a sitúa "no mapa da cultura e do audiovisual"

Pleno de entrega dos Premos Cidade de Pontevedra 2023 © Cristina Saiz Pleno de entrega dos Premos Cidade de Pontevedra 2023 © Cristina Saiz

Como cada 20 de xaneiro, Pontevedra celebrou o día de San Sebastián coa celebración dun pleno de honra no Teatro Principal para entregar os Premios Cidade de Pontevedra. A diferencia de anteriores ocasións, os condecorados non estiveron presentes, pero os seus irmáns leron un discurso no seu nome amosando o seu agradecemento e desculpándose porque os seus compromisos profesionais e persoais lles impediron asistir.

Na edición 2023 dos premios resultaron condecorados a futbolista campioa do mundo Teresa Abelleira e a produtora Matriuska Producciones, responsable da película Matria e, no seu discurso oficial, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, explicou que a sesión foi "un tanto atípica" por non poder contar coa súa presenza física, pero recoñeceu que esta ausencia "tamén pode ser un bo indicador do impoñente traballo que realizan día a día e da altísima proxección que acadaron nestes últimos tempos".

A ausencia dos condecorados restou emoción ao acto, pero ao remate da sesión viuse compensada cunha sorpresa do Concello á avoa de Teresa Abelleira, Maria Efigenia "Chicha", que este sábado cumpría 88 anos e acudiu ao Teatro Principal para presenciar o recoñecemento á súa neta. En sinal de agarimo, Lores entregoulle un ramo de flores e fundíronse nunha aperta.

Lores lembrou que este recoñecemento público é tamén "unha mostra absoluta de agradecemento a persoas que fan de Pontevedra unha cidade mellor e un referente no mundo" e que tanto Abelleira como Matriuska "cumpren con esta idea até un nivel mediático que non sempre é doado ver".

De Teresa Abelleira destacou que é "unha muller que brilla con luz de seu", que chegou ao máximo nivel do fútbol mundial, triunfou e "a súa imaxe elevouse como un referente feminino e pontevedrés que perdurará por décadas".

Lores está convencido de que "ser campioa do mundo, estar nun dos equipos máis fortes do Estado e ser unha futbolista profesional é só o inicio do seu éxito, un éxito que comparte con esta cidade" e sinalou que ela é "o exemplo perfecto para demostrar que desde a Boa Vila todo é posible".

En nome de Teresa Abelleira leu un discurso o seu irmán, Tomás. Nel, a futbolista amosouse agradecida con Pontevedra "polo seu apoio incondicional e ás súas mostras de agarimo". "Rematar o partido máis importante da miña vida e ver en imaxes que a praza da Ferrería estaba chea e sentirme tan acollida á miña volta do mundial por todas e todos as pontevedresas e pontevedreses na Praza de Mugartegui, son momentos que gardarei sempre na miña memoria e nunca vou esquecer", recoñeceu. E deu as grazas por "encherme de felicidade e orgullo".

Botando a vista atrás, sinalou que unha parte da nena que empezou con tan só con 5 anos a xogar o fútbol nos campos da Xunqueira sempre formará parte da muller futbolista que é hoxe en día e deu as grazas ao seu equipo, AJ Lérez, que a veu nacer e medrar como futbolista ata os 16 anos.

"Síntome orgullosa de poder ser un referente e de ter aberto portas para que todas esas nenas pontevedresas que soñan con ser algún día futbolistas profesionais, saiban que poden chegar a selo, poden chegar a ser Campioas do mundo. Se eu puiden, elas tamén poderán!", dixo. E quixo "animar aos clubs de Pontevedra a apostar polo fútbol feminino".

De Matriuska destacou Lores que "vemos como o mundo premia e abre as súas portas para recibir o talento que exporta Pontevedra" e lembrou que os recoñecementos á produtora na Berlinale ou no Festival de Málaga con Matria. E do seu creador, Daniel Froiz, destacou a súa aposta por Pontevedra.

"Será sempre unha honra telos na Boa Vila, estrear as súas historias e que nos sigan situando no mapa da cultura e do audiovisual", sinalou Lores, que, alén do éxito de Matria, recoñeceu todo o traballo de Matriuska nos últimos anos.

En nome de Daniel Froiz leu o discurso o seu irmán Andrés. Nel, lembrou os inicios da produtora en 2004, a Isaac e Mario, que o acompañaron neses inicios, e cos que cumpriu o "soño" de crear Matriuska, unha empresa adicada a facer cinema independente, "que orbita ao redor do talento galego, e que ten vocación de traspasar fronteiras. De todo tipo".

Para Daniel Froiz, "Matria é o culmen de todo este traballo" e quixo destacar que na súa historia crearon "novos e ilusionantes proxectos con Pontevedra coma epicentro", por iso é polo que tanto agradece este premio

"Polo carácter do noso traballo son moitas as veces que recibimos parabéns, pero nunca sentira a gratitude de maneira tan honesta e a plenitude, que me outorga recibir un premio na miña terra, na nosa querida Pontevedra", destacou, "un premio, que para nós recoñece o esforzo, o tesón e o compromiso de moita xente".