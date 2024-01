Trasladan ao Hospital QuirónSalud a unidade de neuro-rehabilitación de La Merced, a súa principal actividade

O Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra acollerá desde esta semana nas súas instalacións de Pontevedra a unidade de dano cerebral de neuro-rehabilitación que ata o de agora estaba situada no antigo sanatorio de La Merced de Poio.

Esta unidade é actualmente a principal actividade do antigo sanatorio de La Merced, actualmente Instituto de neuro-rehabilitación Quirónsalud, e trasladarase integramente con todos os pacientes e servizos.

Traballadores do centro cos que contactou PontevedraViva temen que este sexa o primeiro paso para o peche total do centro de Poio. Aseguran que así llo trasladaron desde a empresa o pasado día 8 de xaneiro nunha reunión.

Fuentes oficiais de Quirónsalud confirman este traslado de actividade do Instituto de Neuro-rehabilitación e aclaran que na antiga La Merced continuarán prestando outros servizos, que non se producirá ese peche total denunciado polos traballadores. A intención, avanzan, é, nestes momentos, manter a actividade, aínda que recoñecen que perderá unha das súas principais actividades.

Esta decisión débese á intención de concentrar toda a actividade de dano cerebral no hospital para poder reagrupar recursos de ambos os centros e "garantir unha mellor continuidade asistencia".

Respecto diso, estas mesmas fontes explican que nas instalacións do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez da rúa Frei Juan Navarrete tiñan un espazo dispoñible e aproveitan a oportunidade para trasladade esta unidade e, desta forma, prestar aos pacientes e familias todos os servizos sen ter que trasladarse de centro.

O pasado mes de outubro empezaron as obras para adecuar as instalacións do hospital para esta nova actividade. Así, por exemplo, transformouse o salón de actos e a biblioteca, habilitáronse baños adaptados e un ximnasio necesario para a neuro-rehabilitación na sexta planta. Prevese que todos os servizos da unidade de dano cerebral prestaranse na quinta planta do edificio.

Esta semana comezaron co traslado. Segundo indicaron os traballadores, este mércores terminarán de levar ao hospital todos os pacientes que actualmente están na antiga La Merced.

Esta nova situación terá impacto no persoal do centro, dunhas 60 persoas. Desde Quirónsalud indican que se vai a manter a maioría do emprego. Recoñecen que están en negociacións, pero que a intención é tentar manter o persoal actual, aínda que no hospital e non no instituto de Poio.

Traballadores consultados por este xornal confirman que se produciron 15 despedimentos e sospeitan que a intención é aumentar ese número. Unha das afectadas é Beatriz Cortés, que levaba 20 anos na empresa e explica que esta semana lle entregarán a carta de despedimento. Entre os despedidos figuran traballadores de administración, de enfermería ou da lavandería.

Segundo indica, desde novembro non estaban a admitir pacientes novos en Poio. Tiñan 32 pacientes e agora xa só trasladaranse a Pontevedra unha decena, pois o resto foron recibindo o alta e non se colleron pacientes novos.

Beatriz Cortés engade que, de momento, seguirán con tarefas de administración e con atención oncolóxica, pero tamén aí está previsto o traslado, segundo aseguran os empregados. Confirma esa reunión do día 8 de xaneiro na que lles comunicaron que non renovaran un concerto co Sergas e que pecharía.