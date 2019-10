A colaboración familiar é vital no tratamiento de pacientes con dano cerebral

Actos polo Día do Dano Cerebral Adquirido © Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra Actos polo Día do Dano Cerebral Adquirido © Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra

Sonia Vázquez, nai dunha moza de 18 anos que sufriu un ictus, explica que a pesar das dificultades "hai que respirar fondo e contar sempre coa axuda dos profesionais". Para Mónica Piñeiro, irmá dun accidentado de tráfico, é moi importante a colaboración entre terapeutas e familia e que o paciente "sexa colaborador".

Ambas son dous exemplos da importancia que a familia ten para o tratamento e recuperación de persoas que sufriron dano cerebral. Así se destacou na celebración do Día do Dano Cerebral Adquirido que celebrou o Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra.

Unha terceira muller, Teresa Pulido, explicou que despois de que o seu marido sufrise un síncope, a situación foi complicada para o equipo médico e a familia e destacou que a axuda do centro e a terapia conxunta "é a base do resultado extraordinario".

As tres relatoras destacaron a coordinación entre o equipo de profesionais que traballan na unidade como a garantía de éxito das terapias que se realizan para a recuperación dos lesionados e sinalaron que é importante ter "toda a información posible" sobre a posible recuperación que os médicos establecen para que as familias colaboren en conseguilos.

A acollida, o seguimento e o apoio terapéutico ás familias "garanten unha mellor adaptación á nova situación que lles tocou vivir", segundo Nataly Iglesias, traballadora social que foi a encargada de encargada de presentar ás familias.

Á súa chegada á unidade, as familias son acollidas co protocolo de ingreso-acollida do paciente, onde a información clínica complétase cunha historia social do paciente e o seu contexto familiar, para establecer unha intervención terapéutica centrada no paciente.

A familia é acollida pola traballadora social que informa do protocolo de valoración inicial do paciente, as súas rutinas diarias e presenta ao equipo médico responsable do proceso.

Ao redor da terceira semana de tratamento, familia e equipo terapéutico reúnense para compartir información sobre a adaptación, evolución e os obxectivos terapéuticos que son actualizados polo equipo médico, cada semana.

A partir de entón, as familias establecen co médico rehabilitador e o neuropsicólogo de referencia, citas semanais de seguimento nas que se intercambia información sobre a evolución do paciente e proporciónase soporte para o manexo conductual e emocional.

Os profesionais aplican un tratamento integral, intensivo e multidisciplinar onde interveñen especialistas en Medicina Rehabilitadora, Medicina de Familia, Neuropsicología, Psiquiatría, Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Traballo Social e Enfermería.

Segundo a evolución de cada persoa, prepárase un alta programada para que a familia poida preparar o retorno ao domicilio, contar cos recursos sociais que necesite e un centro de apoio na súa localidade para completar a recuperación.

O Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra é un centro especializado na atención integral a pacientes con dano cerebral adquirido, que atende a pacientes en réxime ambulatorio e a 32 persoas en internamento. Conta cun persoal de 77 profesionais.