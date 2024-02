Karlotta obriga a cortar os dous carrís da autovía de Marín e outro regueiro de incidencias

A borrasca Karlotta que azouta este xoves Galicia deixou un regueiro de incidencias en Pontevedra e a súa comarca. Unha das máis destacables foi o peche da autovía de Marín por inundación.

Así, a Garda Civil ten constancia do peche en dirección Pontevedra-Marín entre as 14.15 e as 15.10 horas e, a partir dese momento, o peche completo de ambos os carrís. Non puido reabrirse ao tráfico ata as 17.00 horas.

Os servizos de emerxencias de Pontevedra, tanto a Policía Local como os Bombeiros, Protección Civil e outros servizos municipais, tiveron unha intensa actividade en horario de mañá e tarde.

Ademais da autovía de Marín, onde estiveron presentes coa Garda Civil, tamén tiveron constancia do peche da avenida de Marín, na rotonda máis próxima ao municipio veciño, pola presenza dunha balsa de auga.

O vento tamén provocou o desprazamento de contedores e a caída de valos, entre elas, un valo de peche de obra na rúa Diego Sarmiento de Acuña.

Na rúa Alemaña de Monte Porreiro unha chapa perigosa caeu a un patio de luces, na Rúa da Torre unha chapa estivo a piques de caer e na rúa Don Gonzalo caeu chapa nunhas vivendas.

Igualmente, tívose constancia de chapas soltas na esquina entre as rúas Loureiro Crespo e Forcarei, que provocaron o peche desta última vía ata as 19.30 horas.

A forza do vento tamén derrubou árbores na estrada no lugar de Cruceiro e provocou a caída de ramas de palmeira en Eduardo Pondal.

Así mesmo, hai constancia da caída dun cable da iluminación pública na calzada na estrada de acceso ao lugar de Vilar, en Ponte Sampaio.