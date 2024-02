A empresa que causou os danos no CEIP Praza de Barcelos asumirá a reparación

O xefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez, reuniuse este xoves co equipo directivo do colexio Praza de Barcelos, representantes da Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) O Galo e a empresa que executa as obras no solar lindeiro e responsable dos danos na estrutura do colexio.

Segundo informou a Consellería de Educación, a reunión foi convocada "ante a inacción por parte do Concello de Pontevedra".

Estas mesmas fontes, nesta reunión a empresa asumiu toda a responsabilidade.

Ademáis esta empresa comprometeuse a levar a cabo de reparación tan pronto como dispoñan do proxecto e o Concello conceda a pertinente licencia e autorícelles a acometer as obras.