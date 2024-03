Cinco emprendedoras de Cerdedo-Cotobade serán homenaxeadas o 8M

O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentou este martes o acto de homenaxe a cinco mulleres emprendedoras que terá lugar o vindeiro venres 8 de marzo no Centro Cultural Antonio Fraguas, en Carballedo, a partir das 12:15 horas, no marco da conmemoración do Día Internacional da Muller.

A Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) e o Concello homenaxearán a: Marina Fontenla Enríquez, propietaria de Casa Conchi, en San Xurxo de Sacos; Belen López Díaz, veciña tamén desta parroquia de San Xurxo, que puxo en marcha un supermercado e carnicería en Carballedo durante 32 anos, ata que se xubilou.

Outra das homenaxeadas será Josefa Fraguas que foi dona dun bar en Caroi; Carmen Troitiño, quen fora cociñeira e tivo o coñecido bar O Comareiro, en Cerdedo e Mar Ambroa, proposta por Femupo, polos seus logros profesionais no sector da cadea mar-industria.