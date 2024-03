Absolto por "déficits de proba" un mozo acusado de manter relacións sexuais non consentidas cunha amiga bébeda

A Audiencia de Pontevedra decidiu absolver a un mozo acusado dun delito de abuso sexual por violar a unha amiga de toda a vida á que atopou na rúa bebida e logo levou á súa casa e mantivo relacións con ela. A moza alegou que estaba moi bébeda e non se acordaba de nada e o mozo que todo o que fixeron foi consentido e finalmente o tribunal concluíu que non cometeu ningún delito.

A sentenza, contra a que a vítima xa presentou recurso, conclúe que hai "déficits de proba" e "a dúbida impón un pronunciamento de libre absolución". Procede a absolución porque "a apreciación dos medios practicados non permite ao tribunal alcanzar un estado de certeza moral absoluta sobre a realidade dos feitos imputados", explica.

A Fiscalía e a vítima cualificaron os feitos como un delito de abuso sexual e pediron para o acusado 6 anos de prisión apelando á falta de consentimento da moza sobre as relacións, pero o mozo asegurou que en ningún instante foi consciente de que ela estaba en mal estado para non saber o que facía.

Nesta caso non se discute a existencia de relacións sexuais, que el recoñece, se non o consentimento e se ela estaba en condicións de dalo porque bebera. O tribunal considera acreditado que a moza bebeu, pero non canto e que "é evidente que estaba afectada polo alcol", o problema é o grao de afectación que padecía, "difícil de determinar".

"O consumo de alcol, en cantidade que tampouco se puido precisar, non é equivalente sen máis, a ter notoriamente minguadas as capacidades volitivas ou cognoscitivas", conclúe o tribunal, que engade que "non resultou probado que a falta de capacidade de consentir, de existir" a percibise o acusado. Ven "razoable" a súa versión de que pensou que ela quería e, cando ela pediu que parase, fíxoo.

Para o tribunal, o contido das mensaxes enviadas por el ao día seguinte, sorprendéndose de que ela non se acordase do ocorrido e contándolle el o que pasara, "non se cohonestan co comportamento dunha persoa que se aproveitou doutra, sendo consciente diso".

Tamén cre o tribunal que o seu comportamento posterior, quedándose a durmir e levantándose ao seu lado, almorzando coa nai e levándoa ao seu coche, abunda na conclusión de que el non foi consciente de que ela non quixese. "Do mesmo xeito xxx lembra terlla dito "para, para" durante a relación e o acusado afirma que así o fixo, que parou, sen que no recordo da denunciante exista un proceder contrario, todo o cal leva a cuestionarse un fin de aproveitamento da situación e o dolo do autor", insiste o tribunal.

O tribunal da sección segunda da Audiencia considera probado que a moza foi a cear cunhas amigas preto do porto de Sanxenxo, comeu pouco e bebeu. De madrugada, saíron da discoteca e dirixíronse a un local de 24 horas porque ela non se atopaba moi ben e unha amiga comproulle unhas porcións de pizza. Mentres estaba no exterior, o acusado pasou co seu coche e, ao vela, parouse e estiveron a falar. Ela vomitou diante del.

Logo, foise con el á casa. As súas amigas insistíronlle en que non o fixese, pero ela díxolles que non se preocupasen, que era un amigo de toda a vida - tiñan 20 anos e coñecíanse desde pequenos- e que el a levaba á súa casa. Ao chegar a casa, ela enviou unha mensaxe á súa amiga dicindo "acabamos de chegar, estou triste, pero tranquila, que xxx vai coidar".

Elsa quitouse a roupa, quedándose en roupa interior e poñéndose unha camiseta e el penetrouna ata que ela díxolle "para, para".

Instantes despois, ela levantouse ao cuarto de baño da habitación da súa nai, regresou, púxose o pixama e deitouse. Durmiu toda a noite, ata que, ao día seguinte, soou a alarma do móbil, xa que empezaba a traballar ás 09:30. Pouco despois, entrou a nai de en a habitación e viulles aos dous. Mentres a moza se arranxaba, o mozo charlou coa súa nai e ofreceuse a levala a Sanxenxo, onde deixara o seu coche, para collelo e ir traballar.

Esa mesma tarde, e tamén durante a madrugada, ambos estiveron a conversar sobre o ocorrido por WhatsApp, ela preguntoulle que pasara, el díxolle que mantiveran relacións e preguntoulle se non se acordaba. Nesa conversación, ela díxolle que só se acordaba de dicirlle que parase, que se non vía como ía, que conscientemente non quería e non sabía o que facía. Pero el insistiu en preguntarlle se non se acordaba e díxolle que ela estaba moi arrimada, que el lle preguntou se quería e ela díxolle que si, pero logo díxolle "para para" e el parou.

Por WhatsApp, o mozo díxolle que sentía que non se acordase, que sentía non darse conta de que non se estivese decatando de nada porque se o soubese non faría nada e que sentía mal. Ao día seguinte, pediulle perdón e insistiu en que sentía e en que non se deu conta de que ela non era consciente do que dicía nin do que facía. Dous días despois, quedou coa nai dela e el mesmo díxolle que tiveran relacións sexuais coa súa filla.

A moza alega que non se acorda de nada desde que estaba sentada diante das 24 Horas ata que se espertou na súa cama ao día seguinte e que tivo dous flashes ao día seguinte, un no que el estaba encima dela e dicíalle "para para" e outro no que el lle dicía "quita a camiseta".

O mozo, pola súa banda, asegura que, cando se atoparon ela falaba perfectamente e que vomitou, pero ela díxolle que non bebera moito. Insistiu en que ela lle pediu que quedase a durmir, que foi ela quen puxo as alarmas para o día seguinte e tamén a que o abrazou e, cando el lle preguntou se quería ter relacións sexuais, contestou que si. Ao cabo dun par de minutos, pediulle que parase, cousa que fixo.