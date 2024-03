Dous cans perigosos escapan dunha leira e atacan un home e á súa mascota

A Policía Local de Poio informou dun incidente ocorrido ás 21.30 horas deste venres cando foron alertados de que dous cans de raza potencialmente perigosa atacaran un viandante e a outro can na zona de Raxó.

Despois de identificar o propietario, os axentes municipais comprobaron que os cans de raza pitbull fuxiran dunha parcela que, segundo sinalaron, "non reúne as condicións para que non saian, tendo o enreixado de peche roto".

Ademais, fontes oficiais da Policía Local de Poio informaron que constan antecedentes policiais pois xa tiña orde de arranxar a peche da parcela xa que estes cans foron identificados soltos na casa doutro veciño o día 1 de marzo de 2024.

O propietario destes pitbull carece de licenza municipal e xa fora proposto para sanción, tramitada ante a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

Agora solicítase a retirada urxente dos cans, como medida cautelar, polo ataque a persoas e a outros animais e a tenencia carecendo de licenza. A proposta será tramitada de novo ante a Consellería de Medio Ambiente.

Por sorte as lesións do viandante atacado e da súa mascota son leves, aínda que se reclamarán os danos e gastos producidos.