Gran participación na XXII edición do Certame da Camelia

Participantes no Certame da Camelia en Soutomaior 2024 © Concello de Soutomaior Autoridades no Certame da Camelia 2024 © Concello de Soutomaior

Este domingo 10 finalizaba a vixésimo segunda edición do Certame da Camelia en Soutomaior, que se converteu na de maior participación nesta cita ao redor da flor tan admirada nas Rías Baixas.

Ao acto asistía a impulsora deste evento desde as súas orixes, Lelita Gradín, ademais de diversas autoridades como o deputado provincial Jorge Cubela; o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo; e as concelleiras de Promoción Económica e de Turismo, Rosana Comesaña e Silvia Cernadas, ademais do vicepresidente da Sociedade Española da Camelia, Antonio Montes.

Os primeiros premios recaeron no CEIP Manuel Padín Truiteiro; o Estanco da Ostra; e a Asociación San Benito de Romariz.

O premio especial 'Lelita Gradín, mellor flor' entregábase pola propia Lelia a amigos tudenses da camelia 'Atuca' e o premio especial á inclusión foi a mans do Centro de Día a Bo-Lar.

Este ano se incribieron 39 persoas; 36 expositores, 34 establecementos de comercio e hostalería e tres centros educativos do municipio.

O acto celebrábase na carpa do Castelo de Soutomaior e contou coa actuación musical de Lulavai.