A Brilat ultima en Zaragoza a preparación para a súa inminente misión en Líbano con militares de Brasil e Serbia

Militares das Forzas Armadas españolas e dos exércitos de Brasil e Serbia preparan no Centro Nacional de Adestramento e Tiro de San Gregorio de Zaragoza a inminente misión que liderará a Brigada Galicia VII Brilat en Líbano. A misión coincidirá no tempo con outra de efectivos da Brilat en Mali a partir do próximo mes de novembro, no que será un dos semestres máis esixentes para a Brigada con sede en Figueirido.

A Brilat foi designada unidade xeradora para constituír o continxente que despregará no sueste do Líbano formando parte da misión Libre Hidalgo XXX, liderando un continxente multinacional con soldados da propia Brigada, doutros exércitos españois e de brasileiros e serbios.

Os compoñentes españois da futura Brigada Multinacional BRILIB XXX están reunidos en San Gregorio desde o 25 de setembro para realizar un exercicio de integración e posterior avaliación previo ao seu despregamento no Líbano que se prolongará ata o 7 de outubro.

A primeira fase deste exercicio, para o que xa se trasladaron a Zaragoza efectivos humanos e vehículos, busca mellorar o sistema de mando e control da BRILIB XXX integrando e cohesionando a todo o persoal e medios das unidades participantes.

A segunda parte consistirá nun exercicio de avaliación co obxectivo de certificar que o continxente completou a súa preparación de carácter operativo necesaria para o desempeño dos seus labores na mencionada zona de operacións no sueste do Líbano.

Finalizado o exercicio, e previo ao seu despregamento, todo o persoal implicado na misión concentrarase na base General Morillo de Figueirido para finalizar a parte teórica da súa preparación.