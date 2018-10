RADIO.- Cara a cara con Jorge Reynolds, un visionario que ideou o primeiro marcapasos

Jorge Reynolds Pombo estudou enxeñería electrónica. Hai 60 anos -cando el tiña 22- ocorréuselle aplicar a súa formación na Medicina.

De aí saíu o primeiro marcapasos. Aquel aparello necesitaba unha batería transportable de 45 quilos; actualmente traballa na Clínica colombiana Shaio nun marcapasos que mide unha cuarta parte dun gran de arroz e que como di en PontevedraViva Radio, "esperamos que antes de terminar 2018 podamos facer o primeiro implante".

Se o seu nome quedou xa vinculado a un dos cen inventos máis importantes da historia, podería repetirse non só con ese nanomarcapasos, senón coa posibilidade de que devanditos aparellos resulten prescindibles e sexan as células nai as que permitan a rehabilitación dun corazón danado.

"Estamos a facer algúns ensaios iniciais. Os traballos de rexeneración con células nai están a iniciarse pero parece absolutamente prometedor", explica no Cara a cara.

Reynolds Pombo recoñece que mantén un hobbie no que non conseguiu o mesmo éxito: os coches deportivos. Fixo os seus primeiros pasos como piloto "un deporte en progreso pola tecnoloxía que sae desta evolución dos coches eléctricos e a súa observación pode aplicarse noutros campos como a Medicina".

Estudou ademais o corazón deportistas; de animais, en especial das baleas, sendo partícipe do proxecto Pacificanto. Cos seus 83 anos participa na implementación de sistemas electrónicos que permitan aos teléfonos móbiles escoitar os sons da contracción do corazón ou calcular o nivel de osíxeno en sangue.

E que fai este bioenxeñeiro científico en Pontevedra? Neste 2018 cúmprense 250 anos do nacemento do seu antepasado, Francisco José de Caldas, 'O Sabio Caldas' quen pasa por ser o primeiro científico de Colombia e figura transcendental para a súa independencia.

Con tal motivo Caldas de Reis e Colombia desenvolven un calendario de actos conmemorativos que trouxeron a este visionario a Galicia por primeira vez.