Versións contraditorias marcan a investigación sobre a orixe do incidente entre un camioneiro e dous ciclistas

A investigación sobre a agresión dun camioneiro a dous ciclistas rexistrada ao mediodía deste xoves no acceso á fábrica de Ence chegou xa á brigada da Policía Xudicial da Comisaría de Pontevedra e ábrese agora unha ardua tarefa de pescudas para determinar o ocorrido e a orixe do incidente.

A agresión a marteladas é indiscutible, pois está gravada por unha testemuña que se atopaba ás portas da factoría de Lourizán, pero agora queda por determinar como se cualifican os feitos e cal foi a orixe do enfrontamento. Neste punto xorden versións contraditorias.

A Policía Nacional recibiu este venres o atestado inicial dos feitos realizado pola Policía Local de Pontevedra e a denuncia presentada polos dous ciclistas ante a Comandancia da Garda Civil. Unha vez que toda a documentación está na Comisaría, pasou a mans da Policía Xudicial para que abra a investigación, que aínda non se concretou por que delito será.

A documentación recibida inclúe as declaracións realizadas polas testemuñas á Policía Local, nas que, segundo indicaron fontes consultadas, aparecen esas dúas versións contraditorias sobre a orixe do incidentes.

Os ciclistas indican que o camioneiro xa mostrou unha condución e actitude agresivas cara a eles pola estrada PO-546 antes de chegar ao lugar do incidente, cando eles circulaban en paralelo pola beiravía e, para esquivar unha fochanca, invadiron levemente a estrada xusto cando o camión adiantoulles a gran velocidade e sen respectar a distancia de seguridade. Segundo a versión dos ciclistas, tras esa situación, o camioneiro virou cara á entrada de Ence e eles achegáronse para recriminarlle a súa actitude. A súa resposta foi coller un martelo, ameazalos, insultalos e agredilos.

A versión doutras testemuñas do incidente que está en mans da Policía varía. Estas persoas descoñecen que pasou previamente na estrada, pero aseguran que si viron como os ciclistas achegáronse ao camioneiro e mostraron unha actitude violenta con ameazas cara a el mentres estaba dentro da cabina do camión. Unha vez fóra, xa coinciden en que o camioneiro se mostrou agresivo e atacoulles co martelo.

Esta última versión coincide coa achegada polo camioneiro, un veciño de Barro que se dedica a transportar madeira ata Ence e outras empresas de Galicia. Segundo un audio presuntamente coa súa voz que se difundiu como a pólvora este venres, os ciclistas achegáronse á súa cabina, un deles propinoulle unha puñada a través da xanela e lle ameazaron e botáronse sobre o camión. De todos os xeitos, PontevedraViva non puido verificar con total certeza que a voz que se escoita sexa a do condutor.

O camioneiro non está investigado -a figura antes como coñecida como imputado- por ningún delito de momento e espérase que nos próximos días preste declaración ante os investigadores da Policía Nacional. Tamén serán chamados a declarar os dous ciclistas que sufriron a agresión e as testemuñas do ocorrido.

DECEPCIÓN DOS CICLISTAS

O colectivo ciclista Pedaladas mantiña un encontro este venres con Maica Larriba, subdelegada do Goberno, no que trataron o incidente do camioneiro cos dous ciclistas. Kike Pérez, portavoz da asociación, mostrábase decepcionado á saída do encontro porque reclamaban un comunicado por parte da representante do Goberno sobre este suceso. Larriba explicoulles que sobre un tema destas características non pode realizar unha avaliación institucional.

Pérez sinalou que reclaman o apoio das forzas públicas para que mostren o seu apoio e protección aos ciclistas e peóns, ao entender que son os máis vulnerables nas estradas fronte aos vehículos de motor.