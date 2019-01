O Goberno rexeita reforzar a comisaría de Pontevedra cunha unidade UPR

Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra © Mónica Patxot

A comisaría de Pontevedra non contará, a curto prazo, cunha Unidade de Prevención e Reacción (UPR). Son unha brigada de apoio aos antidisturbios que atende a manifestacións, concentracións ou espectáculos e que, entre outras funcións, dedícanse a previr a delincuencia, garantir a orde pública e actuar en emerxencias ou catástrofes.

O Goberno, en resposta a unha pregunta de Cidadáns no Congreso dos Deputados, confirmou que non se expuxo crear esta unidade "por razóns técnicas" e de "optimización" dos diferentes servizos da Policía Nacional.

Sinalan que, nos próximos anos, está prevista a incorporación dun maior número de efectivos no corpo, que servirá para cubrir vacantes nos persoais "máis deficitarios", pero engaden que "nestes momentos" non se pode determinar cantos destes novos axentes serán destinados á provincia de Pontevedra.

María Rey, edil de Cidadáns en Pontevedra, entende que esta resposta evidencia que PSOE e PP demostran que "no apuestan" pola cidade ao non resolver unha situación que cualificou de "bastante preocupante".

O portavoz provincial do partido, Javier Alonso, lamentou que Pedro Sánchez non acepte crear esta unidade policial en Pontevedra porque "no le vale para seguir en la poltrona".

Xunto a eles compareceu o portavoz autonómico do sindicato policial UFP, Agustín Vigo, que denunciou a situación "crítica" que se vive na comisaría de Pontevedra, na que asegura que coas xubilacións previstas "si nos quitan a los policías de prácticas no habría ni para pipas".

"Pontevedra está manteniendo como un gotero a un enfermo a Marín, que no puede hacer ni la mitad de los servicios", sinalou o responsable sindical, que aprecia o rexeitamento á UPR como unha "grave falta de respeto" a Pontevedra e aos propios axentes que "nos estamos jugando el pellejo con menos efectivos para situaciones cada vez más complicadas".