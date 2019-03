A APDR e Greenpeace satisfeitas pola decisión do Goberno que fai caer a ENCE na bolsa

Fábrica de ENCE en Lourizán © Mónica Patxot Evolución na Bolsa dos valores da empresa ENCE © Bolsa de Madrid

O Executivo de Pedro Sánchez modificou o criterio do anterior Goberno de Mariano Rajoy e négase a defender a ampliación da concesión da fábrica de ENCE na ría de Pontevedra ata 2073. Esta decisión provocou diferentes reaccións, desde a satisfacción da Asociación pola Defensa dá Ría (APDR) e de Greenpeace ata a caída de máis dun 5% en Bolsa das accións da empresa presidida por Juan Luís Arregui.

A APDR considera que existen as mesmas razóns para decretar a caducidade da concesión de ENCE que no caso da fábrica de Elnosa e que "este é un primeiro paso para conseguir o fin da actividade de ENCE en Lourizán", un "obxectivo irrenunciable" para a asociación ecoloxista "e para a ampla maioría da cidadanía da comarca". Neste sentido, aseguran que continuarán utilizando "todos os medios ao seu alcance para que, máis pronto que tarde, este obxectivo fágase realidade".

Pola súa banda Pilar Marcos, responsable da campaña de Biodiversidade de Greenpeace valora que "durante todo este tempo, Greenpeace defendeu que a reforma da Lei de Costas realizouse en contra dun ben público e do medio ambiente, polo que a extensión da ocupación de Ence na ría de Pontevedra durante 60 anos máis sempre foi ilegal".

Por todo iso Greenpeace, que do mesmo xeito que a APDR en novembro de 2016 recorreu ante a Audiencia Nacional este feito, celebra que o Estado "recoñeza o valor deste terreo público" e as demandas que durante estes últimos anos realizaron os ecoloxistas. "Confíamos en que a xustiza e o Estado de Dereito resolvan en favor da preservación do medio ambiente", conclúen.