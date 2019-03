O BNG, confiado en regresar ao Congreso: Galicia está "absolutamente desaparecida", di Ana Pontón

Presentación da candidatura do BNG por Pontevedra ás eleccións xerais © Mónica Patxot Presentación da candidatura do BNG por Pontevedra ás eleccións xerais © Mónica Patxot Presentación da candidatura do BNG por Pontevedra ás eleccións xerais © Mónica Patxot

O BNG conxúrase para recuperar nas eleccións xerais do 28 de abril a presenza que perdeu hai tres anos no Congreso dos Deputados. Faino confiados en que "moita xente bota de menos", segundo Ana Pontón, o traballo que realizaban os nacionalistas en Madrid ao ver que Galicia está "absolutamente desaparecida" do debate político nacional.

A portavoz nacional do BNG acudiu este mércores a Pontevedra para presentar a candidatura ás xerais que encabezará Carme da Silva, edil na capital da provincia, que representará a un partido "unido, sólido e coherente" e ofrece unha diferenza "crave" con outras formacións: non ten "ataduras" nin depende de ningunha dirección en Madrid.

"Estamos nun momento non que temos moito en xogo", sinalou Pontón, que lamentou que o cambio de Goberno en Madrid, que o BNG apoiaba polo "irrespirable clima de corrupción" do PP, fose "absolutamente decepcionante" para Galicia e supuxese o "continuísmo" dun "espolio" ante o que "non imos a calar nin imos a tolerar".

A dirixente do BNG sinalou que é "evidente" que cando o nacionalismo galego non está representado no Congreso "os galegos perdemos", por iso é polo que defendese que Galicia está ante a "oportunidade perfecta" para reverter esta situación e impedir que haxa partidos que aposten por "seguir engordando o centralismo".

"Galicia ten que estar non mapa, temos que apostar por forzas políticas propias e por deputados e deputadas que non se dediquen só a cumprir as ordes dos seus xefes, chámense Pedro Sánchez, Pablo Casado ou Pablo Iglesias ", engadiu Ana Pontón.

Ante este escenario -e a crise interna que viven outros partidos como En Marea-, Pontón insistiu en que o BNG ten as "portas abertas" a todos aqueles que teñan a Galicia "na cabeza e non corazón" e queiran "traballar polos galegos" desde unha opción política que non ten dependencia de ninguén.

Para a portavoz nacional do BNG, votar a forzas políticas estatais é un "voto inútil", xa que estes partidos só se acordan de Galicia, dixo, en épocas electorais ao entender este país como un " graneiro de votos" que logo utilizan, lembrou, para subir a peaxe da AP-9, negarse a unha tarifa eléctrica galega, non sanear as rías ou atrasar infraestruturas.

Carme da Silva, pola súa banda, explicou que é unha "honra" encabezar a lista do BNG por Pontevedra, composta por xente que "temos claro" que traballarán por "defender os intereses" da provincia en Madrid. Todos eles, dixo, coñecen Galicia "a pé de terra" polo que "non ten que vir ninguén de fóra" para explicarlles as necesidades dos galegos.

"Facemos unha aposta de país", sinalou Da Silva, que explicou que formar parte do goberno municipal de Pontevedra "imprime carácter". Por iso é polo que reiterase que se o BNG consegue "influír" nas decisións que se adopten en Madrid Galicia terá un futuro "moi diferente".

De obter asento no Congreso, avanzou, unha das súas primeiras medidas será insistir na transferencia da AP-9 a Galicia e na necesidade de que sexa unha vía gratuíta que axude a vertebrar toda a comunidade.

LORES LAMENTA OS TRES ANOS "PERDIDOS"

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, arroupou coa súa presenza a presentación desta candidatura e lamentou os tres anos "perdidos" para Pontevedra, xa que sinalou que desde que o BNG non está representado no Congreso os asuntos que interesan aos galegos "non están presentes" en Madrid.

Fernández Lores asegurou que o BNG está "moi ilusionado" cunha cita electoral na que "imos dar a sorpresa". Para iso, dixo, a candidatura por Pontevedra é "excepcional" e está liderada por unha persoa que, destacou, foi unha "peza fundamental" no goberno municipal da cidade do Lérez.

"É un luxo ter a unha persoa da súa capacidade, eficacia e saber estar", sinalou o alcalde sobre Carme da Silva, que se é elixida deputada abandonará o Concello porque a súa función no Congreso será "máis interesante e importante" para Pontevedra.