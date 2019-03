O candidato socialista Tino Fernández pide emprego municipal para persoas con síndrome de Down

Representantes do PSOE visitan a sede da asociación Down 'Xuntos' © PontevedraViva Usuarios do centro da asociación Down Pontevedra 'Xuntos' nunha clase © PSOE Pontevedra

Representantes da candidatura socialista ás próximas eleccións, encabezados por Tino Fernández e Guillermo Meijón, visitaban este luns a sede da asociación Down Pontevedra ' Xuntos', que se atopan no barrio do Gorgullón.

Nestas novas instalacións, o presidente do colectivo Manuel Pérez Cabo mostraba os distintos espazos deste centro ao que asisten 105 persoas con síndrome de Down, cunha lista de espera que ascende a máis de 60 persoas. En moitos casos trátase de usuarios que proceden de municipios próximos como Vilagarcía, Cambados ou Sanxenxo. O Servizo de Promoción de Autonomía Persoal ( Sepap) atende todo o ciclo vital destas persoas, desde que son bebés ata que teñen idade moi avanzada.

A asociación ten en marcha desde 2002 un Programa de Emprego con Apoio (ECA) que logrou que 17 de 18 participantes en 2018 traballasen nalgunha das 23 empresas que colaboran con este programa. Neste ano xa obtiveron traballo 16 dos 19 usuarios deste programa.

Pére Cabo trasladou unha das principais demandas deste colectivo que se centran en que a administración local saque prazas exclusivas para persoas con discapacidade intelectual.

Os socialistas afirmaron que proporán que as ofertas de emprego do Concello reservan prazas para persoas con síndrome de Down, ao mesmo tempo que anunciaron a súa intención de mellorar a rede de mobilidade e de acceso ao deporte para os usuarios da asociación 'Xuntos'.