Cidadáns confirma a Goyo Revenga como candidato por Pontevedra

Cidadáns confirma finalmente a Goyo Revenga como número uno da candidatura para as eleccións municipais do 26 de maio en Pontevedra. Foi xa o nome que se barallou cando semanas atrás confirmouse que a formación laranxa relegaba á actual responsable local e concelleira, María Rey, ao número dous da lista, pero ata este luns o partido non o confirmou de forma oficial.

A confirmación chega xusto o último día en que se podían rexistrar as candidaturas na Xunta Electoral. Ademais, Cidadáns confirma que María Rey será a número dous e que nos postos de saída acompañaranos Marga Soliño (3), Pablo Sixto Gulín (4), José Manuel Bretal Cancelas (5), Cintia Solla Bicada (6) e Celso Otero Rodríguez (7).

O xa confirmado candidato forma parte do equipo que acompañou a María Rey nos últimos anos e nos últimos tempos converteuse na man dereita da responsable local. El mesmo confirmou este luns, en declaracións difundidas polo partido, que seguirá coa liña de traballo marcada ata agora.

"Cidadáns Pontevedra ten un proxecto para este municipio, un proxecto creado por un equipo que leva catro anos traballando por e para os veciños", indicou, confirmando que a súa será unha candidatura de continuidade.

Segundo indicou, o partido afronta este novo reto "coa mesma ilusión de sempre", convencidos de que "somos a opción do sentido común". Destaca, ademais, que Pontevedra é a capital da provincia e desde a súa formación van pelexar " para que se converta nunha cidade modélica do século XXI".

Goyo Revenga mantén a súa fidelidade a un equipo e tamén María Rey, que reitera o seu "compromiso con Pontevedra" e insiste en que "o que importa é o proxecto e que o equipo estea unido e, en Cidadáns Pontevedra, estámolo".

Casado e con dous fillos, Gregorio Revenga ten 58 anos de idade, é óptico e empresario de profesión e na actualidade ocupaba os cargos de coordinador local e provincial das respectivas agrupacións de Cidadáns.