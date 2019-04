"ENCE non se pecha", reclaman os traballadores nunha multitudinaria manifestación por Pontevedra

Miles de persoas, unhas vinte mil segundo os organizadores, participaron este venres nunha masiva manifestación en apoio á continuidade da fábrica que Ence ten na ría de Pontevedra e en defensa dos postos de traballo que xera.

"Ence non se pecha" ou "Ence si, paro non" foron algunhas das consignas que corearon os asistentes a esta mobilización que, acompañados de bucinas e petardos, percorreron as principais rúas do centro urbano da cidade de Pontevedra.

A manifestación partiu da estación de autobuses, lugar onde se concentraron os participantes que, posteriormente foron percorrendo as rúas Eduardo Pondal, Uxío Novoneyra, Joaquín Costa, Blanco Porto, Cruz Gallástegui, Castelao, Benito Corbal e Michelena ata chegar á Praza de España.

No comunicado que leron sobre o escenario do tríatlon, os traballadores cargaron contra as decisións "irresponsables" dos políticos, como a renuncia do Goberno para defender ante os tribunais a legalidade da prórroga concedida polo executivo de Mariano Rajoy para que Ence ocupase terreos de Costas ata o ano 2073. "Están xogando alegremente con nós e coas nosas familias", han dicho.

"Non só somos unha fábrica que está situada na ría, somos algo máis", reiteraron os traballadores, ao asegurar que Ence contribúe á riqueza de toda Galicia. O rexeitamento á continuidade da fábrica de Pontevedra, engadiron, "condénanos ao peche" e á "morte" industrial e forestal da comarca.

Xunto co alcalde de Pontevedra -a marcha parou ante o Concello para gritar "Lores escoita, Ence está en loita", os traballadores centraron as súas críticas no presidente do Goberno, Pedro Sánchez, ao que tacharon de "covarde" por non querer recibilos e ao que recomendaron non crerse as "mentiras" e os "argumentos falsos" sobre a situación da pasteira en Galicia.

Por iso, pediron a Sánchez que "reflexione" e que corrixa a súa "irresponsabilidade" e a súa "equivocación" ao retirarse da causa xudicial contra a prórroga e "facer oídos a quen non debería". Así, Ignacio Acuña e Ana Cedeira, presidentes dos comités de empresa, pediron que "se el sae elixido esperamos que llo pense mellor".

Engadiron, citando expresamente ao PSOE, ao BNG ou a colectivos ecoloxistas que se opuxeron á continuidade de Ence en Pontevedra, que "non nos van a calar" e que esta manifestación "non é o fin de festa senón o principio de todo", avanzando que o seu será un "ruído cada vez máis grande e máis alto que nunca".

Os traballadores engadiron que "se algo temos claro" é que a fábrica de Ence "queda onde está" e que os seus opositores "non van poder connosco".

Os traballadores de Ence e as súas familias estiveron acompañados polo director territorial de Ence, Antonio Casal, entre outros directivos, por persoal chegado doutros centros de traballo da compañía como Navia (Asturias) ou Madrid e por numerosos empregados das empresas auxiliares que traballan para a fábrica de Pontevedra.

O propio Antonio Casal asegurou estar "más que sorprendido, agradecido" ante a resposta a esta manifestación, algo que considerou como "lógico" porque a situación da empresa "no es un problema solo de Ence sino del sector forestal, que es importantísimo en Galicia, y de empresas auxiliares".

"Ponemos en riesgo los empleos y el futuro de Pontevedra", asegurou.

Entre os asistentes, ademais, destacou a presenza do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, o presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, o presidente da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, José García Costas; ou o presidente da Federación Provincial de Confrarías, José Manuel Rosas.

Máis no ámbito local, os traballadores de Ence contaron co apoio dos candidatos do PP ás alcadías de Pontevedra e Poio, Rafa Domínguez e Ángel Moldes; os alcaldes de Marín e A Lama, María Ramallo e Jorge Canda; o delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourís; ou membros de Cidadáns en Pontevedra como María Rey e Goyo Revenga.