Líderes do Partido Popular e Cidadáns apoian a manifestación de Ence

Representantes do Partido Popular na manifestación a favor de Ence © Mónica Patxot Rafa Domínguez na manifestación de apoio a Ence © Mónica Patxot Representantes do Partido Popular na manifestación a favor de Ence © Mónica Patxot Beatriz Pino, de Ciudadanos, na manifestación de apoio a Ence © Mónica Patxot

O presidente da Autoridade Portuaria e membro do Partido Popular, José Benito Suárez Costa, era un dos numerosos integrantes do PP que asistía a esta manifestación de apoio á fábrica pasteira.

Sinalaba que era normal que fora como máximo representante do porto pola importancia que Ence ten para a actividade portuaria pero tamén porque foi "emigrante". Indicou que lle gustaba moito o medio ambiente e a natureza, pero afirmou ter coñecido sitios preciosos onde a xente tivo que emigrar porque non había traballo.

Na mesma liña se manifestaba Rafa Domínguez, candidato do Partido Popular á alcaldía de Pontevedra, ao indicar que é necesario ter empresas en Pontevedra. No seu caso arremetía contra a xestión do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores a quen culpa de que Pontevedra teña a taxa máis elevada de desemprego das sete principais cidades galegas e "quiere cerrar la empresa más importante de la ciudad". Domínguez preguntábase que alternativas dá o alcalde de Pontevedra a un posible peche de Ence.

Na marcha estaban presentes tamén á ex presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo; a alcaldesa de Marín, María Ramallo; os alcaldes de Cotobade e da Lama, Jorge Cubela e Jorge Canda; o candidato popular á alcaldía de Poio, Ángel Moldes e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, entre numerosos concelleiros e integrantes de candidaturas do PP ás vindeiras eleccións municipais na comarca.

CIDADÁNS

Á manifestación tamén acudiron representantes de Cidadáns, entre elas a candidata ao Congreso por Pontevedra, Beatriz Pino, que criticou que mentres que Ence siga sendo usada como "arma arrojadiza" ou para crear "conflicto o discrepancia" non se atopará unha solución ao seu futuro.

A dirixente de Cidadáns sinalou que durante todo este tempo "se han hecho muchas cosas mal" e, neste momento, é necesario expor solucións "definitivas y adecuadas", ante os que os políticos deben ter, segundo Pino, "responsabilidad" para defender o emprego e a propia empresa debe "cumprir compromisos e inversiones".

"En Ciudadanos consideramos que hay solución si todos ponemos de nuestra parte y empezamos a remar todos en la misma dirección", engadiu a candidata ao Congreso.

Beatriz Pino asistía acompañada do candidato á alcaldía de Ciudadanos, Goyo Revenga e pola actual concelleira desta agrupación María Rey, que manifestou a necesidade de apoiar os traballadores de Ence e amosábase sorprendida polo amplo número de participantes na marcha.