Xustiza culpa á Audiencia da deficiente atención ao xurado do crime da rozadoira

Juan José Martín, director xeral de Xustiza, no Parlamento © PontevedraViva Patricia Vilán, deputada do PSdeG-PSOE, no Parlamento © PontevedraViva

Nin auga, nin comida "decente" nin cuartos reservados para pasar a noite. Nesas condicións, lembrou a deputada socialista Patricia Vilán, serviron como xurado os membros do tribunal no xuízo do coñecido como crime da rozadora, celebrado recentemente na Audiencia de Pontevedra.

Nunha pregunta dirixida ao director xeral de Xustiza, Vilán acusou á Xunta dunha "absoluta falta de previsión e de mala praxe" por non atender as necesidades dos cidadáns, que foron sometidos a unhas "condicións lamentables" durante os dous días que estiveron incomunicados para alcanzar un veredicto.

Ante o "total desentendemento" do goberno galego, foron os funcionarios da propia Audiencia os que, segundo a deputada do PSdeG-PSOE, xestionaron os trámites necesarios para atender aos membros do xurado, un dos cales presentou mesmo unha queixa ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Patricia Vilán lamentou que a Xunta "eluda as súas responsabilidades" e reclamou que para evitar que este tipo de episodios se produzan proceda a nomear un responsable que xestione todos os trámites relacionados coa intendencia do xurado.

A pesar desta denuncia, o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, descargou de responsabilidade á Xunta de Galicia e sinalou que a Audiencia non lles comunicou "en ningún momento" que o xurado estaba deliberando e que se decataron destas "disfuncións" pola chamada do responsable dun hotel de Pontevedra e pola prensa.

Tras lamentar as "molestias" que sufriron os afectados, Martín reiterou que os funcionarios da Audiencia "tiñan que habernos avisado" e que para este tipo de comunicacións "temos móbiles, correo electrónico ou whatsapp".

"É unha gran metedura de pata", sinalou o director xeral, que avanzou que a Xunta procederá "depurar responsabilidades" para que algo así "non volva suceder". Recoñeceu que "é a nosa obrigación" asistir ao xurado con aloxamento, comidas e dietas "pero para iso temos que saber cando é necesario".

O responsable engadiu, entre as críticas da oposición, que na Xunta de Galicia o persoal "traballa como mínimo ata as tres", engadindo que "non se se na Audiencia tamén". A deputada que trasladou este asunto ante a comisión de administracións públicas, Patricia Vilán, lamentou que o goberno galego quixera "botarlle lixo" aos traballadores.