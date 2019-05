26M: Lixeiro aumento da participación nas eleccións municipais

Pontevedra vota para elixir alcalde para os próximos catro anos

A xornada electoral deste domingo, na que todos os concellos españois renovan as súas corporacións municipais, comezou con absoluta normalidade. Non se produciu ningunha incidencia na apertura dos 61 colexios electorais da cidade e as 106 mesas foron constituídas á hora prevista

© Diego Torrado