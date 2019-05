Comezan as obras de rehabilitación do Pazo de Quintáns

Pazo de Quintáns © Concello de Sanxenxo

Esta semana comezaron as obras de rehabilitación do Pazo de Quintáns. Despois do proceso de licitación, a mesa de contratación propoñía á UTE formada por Ramírez, Abal e Revivis como empresas adxudicatarias das obras para converter este histórico inmoble nun museo do patrimonio cultural.

O orzamento final da obra, supón unha baixada de 100.000 euros, con respecto ao orzamento de licitación ata deixalo en 1.819.304 euros.

O Pazo de Quintáns albergará a historia de Sanxenxo. Na planta baixa do edificio principal acondicionaranse unha tenda, oficinas e o recibidor principal das instalacións. E, na planta superior, habilitaranse 5 salas. Unha delas será un miradoiro galería á "paisaxe máis bonita de Galicia" como destacou Otero Pedrayo.

Haberá dúas salas de exposicións permanentes e unha de exposicións temporais. Ademais, tamén se acondicionará unha sala de proxeccións.