O faro da illa de Tambo, a revisión

Dous meses. É o tempo que se calcula que durarán as obras contratadas pola Autoridade Portuaria para mellorar o faro da illa de Tambo e acondicionar toda a súa contorna.

A empresa Traballos Submarinos Correa S.L será a encargada de executar as obras de reparación e mantemento asociadas a este sinal marítimo, coñecida como o Faro de Tenlo Chico.

En concreto, repararase a laxa de sillería do peirao da illa para reparar as oquedades que se foron producindo co paso do tempo, ademais de encofrar e impermeabilizar o muro do peirao.

Tamén se acometerán diferentes melloras e reparacións na sala de baterías do propio faro e na caseta de acumuladores do peirao e arrombarase a entrada á torre.

Os traballos inclúen a roza e limpeza do camiño de acceso desde o peirao ata o propio faro.