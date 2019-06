O Congreso Atlántico de marketing dixital pon o foco nas experiencias e nas emocións

Congreso Atlántico de Marketing Dixital Flúor © Mónica Patxot Congreso Atlántico de Marketing Dixital Flúor © Mónica Patxot Congreso Atlántico de Marketing Dixital Flúor © Mónica Patxot

O primeiro Congreso Atlántico de Marketing Dixital Flúor comezou esta mañá en Pontevedra con aforo completo e a presenza de máis de 400 profesionais.

O congreso foi inaugurado polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que expresou "o orgullo de que Pontevedra acolla a primeira edición deste congreso" e fixo fincapé "na necesidade de que as cidades aposten por unha economía creativa".

Pola súa banda, Xosé Luís Reza, presidente do Clúster de Comunicación de Galicia, destacou que "trouxemos a Galicia o mellor do márketing dixital traballando xuntos entidades e empresas para crear o concepto e contidos do evento, polo que Flúor representa un proxecto colectivo de todo o sector galego da comunicación".

Xunto a eles, estivo a secretaria xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López Abella, que aplaudiu que "un congreso como este incorporase aos seus contidos a perspectiva de xénero na publicidade e aborde os estereotipos da publicidade e como compatibilizar a igualdade de xénero e a diversidade coa necesaria eficacia promocional e de vendas".

Flúor ofrece dous días cheos de intercambio e networking entre os profesionais, con 14 conferencias, tres mesas redondas e cinco talleres prácticos. Todos eles serán impartidos por máis de 20 especialistas en negocio dixital, publicidade dixital e branding e social media que desde primeira hora puxeron o foco nas experiencias e as emocións.

En concreto, Juan Duce, director de estratexia de APD, sinalou na súa intervención que "o dixital non se entende sen o social. Movémonos por emocións e estas teñen que ser parte fundamental das estratexias en liña". Pola súa banda, Roberto Carreras, fundador de Voikers, foi máis aló e asegurou que "a tecnoloxía a fai calquera, son as experiencias nas que hai que poñer o foco para transmitir, expresar e conectar".

PROGRAMA XOVES pola tarde:

- 16.00 h. Pol Vilà, Dir. Marketing e Comunicación Filmin. Marketing para modelos de subscrición.

- 16.30 h. Martín Pietragalla, Head of Dixital Strategy en GREY. Onde están as persoas?

- 17.00 h. Mesa de igualdade. Os estereotipos da publicidade e como compatibilizar a igualdade de xénero e a diversidade coa necesaria eficacia promocional e de vendas.

- 18.30 h Daniel Scheidgen Álvarez, márketing manager New Balance Iberia. Branding online de choiva fina.

- 19.00 h. Juan Luís Polo, socio Good Rebels. Transformación Dixital: O teu cliente é dixital, e a túa empresa?

PROGRAMA DO VENRES

- 10.00 h. Noelia Amoedo, fundadora e CEO de MediaSmart. Publicidade móbil: retos e oportunidades.

- 10.30 h. Mesa de influencers: Rocío Cano (Madreesfera) A Pelo, Ana Fdez. e Fátima Sánchez

- 12.00 h. Rosanna Blasi, manager Enterprise de LinkedIn España. Fortalece a túa presenza en LinkedIn para crear relacións de valor.

- 12.30 h. Pablo Cimadevila, CEO de Cimadevila Design. Se podes soñalo, podes facelo.

- 13.00 h. Javier Regueira, CEO de ZOND e Asociación de Branded Content. Social media INvolution: Cara a unhas redes sociais sen marca?

- 13.30 h. Carlos Fernández, head of Dixital en Iberdrola. Tan rápidos e arriscados como poderosos: os desafíos e oportunidades das redes sociais

O congreso está organizado pola Agrupación industrial de Comunicación de Galicia. Como proxecto de todo un sector económico, conta co respaldo institucional da Xunta de Galicia, Concello de Pontevedra e Abanca, ademais de axencias de márketing e servizos dixitais como Iconweb, Bysidecar, Roi Scroll e Dinahosting.