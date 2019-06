María Ramallo, con maioría absoluta, agarda que a Virxe do Carme a siga "acompañando" neste mandato

Corporación de Marín formada en xuño de 2019 © Concello de Marín Toma de posesión de María Ramallo como alcaldesa de Marín en 2019 © PontevedraViva

A alcaldesa de Marín María Ramallo xuraba o seu cargo con lealdade ao ReI e coa intención de gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.

Coa maioría absoluta na que conseguiu 15 dos 21 concelleiros da corporación, a alcaldesa lembraba no seu discurso que entramos na undécima corporación municipal e tivo palabras de recordo ao primeiro alcalde de marín en democracia, no ano 1979, José Manuel Pierres "por ser o primeiro e a relación que tivemos". A dirixente do Partido Popular convidou a non esquecer eses tempos e sinalou que grazas ao labor do entón Rey Juan Carlos I e a Adolfo Suárez o pobo puido lograr o seu anhelo de liberdade.

Ramallo lembrou tamén algunhas das datas crave nos 24 anos que leva na corporación, desde que Augusto Casal era alcalde. Tamén tivo palabras de agradecemento destinadas a Gonzalo Arís, que durante 9 meses dirixira o Concello. E foi facendo repaso da súa traxectoria desde que se presentou por primeira vez á alcaldía en 2003 ata os tres últimos mandatos nos que obtivo resultados nas urnas que lle permiten gobernar, durante o próximos catro anos, cun número de concelleiros que nunca antes lograra unha forza política en Marín.

A alcaldesa finalizaba o seu discurso reafirmando que, a pesar de ter outras ofertas políticas, para ela nada supón máis honra que ser a máxima dirixente de Marín. A continuación encomendouse como nas tomas de posesión anteriores á Virxe do Carmen, a patroa dos mariñeiros.

María Ramallo comezará o seu mandato cunha visita ao Porto de Marín este luns. Precisamente, José Benito Suárez Costa, o presidente da Autoridade Portuaria, asistía este sábado ao acto da toma de posesión.