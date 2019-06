A Fiscalía pide 12 anos de prisión para un home acusado de abusar durante varios anos da súa filla menor de idade

A Sección Cuarta da Audiencia de Pontevedra sinalou para o vindeiro xoves día 27 de xuño un xuízo que, previsiblemente celebrarase a porta pechada, sentará no banco a un home acusado de abusar durante varios anos da súa filla menor.

A Fiscalía pide que sexa condenado a 12 anos de prisión e que se lle prohiba comunicarse coa súa filla e achegarse a menos de 200 metros dela durante os seis anos posteriores ao fin do período de privación de liberdade.

Ademais o Ministerio Público solicita 8 anos de liberdade vixiada tras o cumprimento da pena de cárcere, así como a privación da patria potestade sobre a menor, á que se pide que indemnice con 40.000 euros.

A Fiscalía sostén no seu escrito de acusación que os presuntos abusos producíronse no domicilio familiar entre 2015 e 2018, no partido xudicial de Tui.

O acusado foi detido en abril de 2018 e enviado polo xulgado instrutor a prisión provisional.