Carmela Silva recibe ao "alcalde de alcaldes", que quere mandar en Vigo "25 años más"

"Voy camino de los 73 y seré alcalde de Vigo 25 años más". Toda unha declaración de intencións a que fixo este xoves o rexedor de Vigo, Abel Caballero, con motivo dunha reunión coa recentemente elixida presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, a súa compañeira socialista e tamén concelleira en Vigo Carmela Silva.

Caballero non puido acudir este mércores á investidura de Carmela Silva como presidenta por atoparse en Madrid exercendo como presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP). Xusto a esa mesma hora entregou ao rei Felipe VI do bastón de mando e a chave de ouro do municipalismo con motivo do 40 aniversario das primeiras eleccións municipais democráticas.

Para resarcirse por esa ausencia no pleno de investidura, quixo estar no Pazo Provincial en Pontevedra ao día seguinte. Chegou acompañado por seis dos 20 concelleiros do PSOE en Vigo e deulle o seu apoio "incondicional y total, sin ninguna limitación", un respaldo que este mércores tan só lle puido dar por teléfono.

Así mesmo, eloxiou a xestión de Carmela Silva durante o últimos catro anos na Deputación Provincial, pois foron "seguramente" os mellores catro anos da historia da provincia e da Deputación, nos que demostrou que os fondos públicos "bien usados dan para mucho" e que tratou de igual forma a todos os municipios.

En Vigo notárono porque durante os gobernos conservadores -de AP e PP- que tivera ata agora a Deputación lle "negaran" o que lle correspondían. A súa cidade "quiere ser atendida con sus derechos, ni un milímetro más ni un milímetro menos" e logrouno "sen restar dereito" a outros concellos grazas á xestión da presidenta.

O mandatario socialista aproveitou para presumir de que nas últimas eleccións municipais logrou o 67,6% dos votos e 20 dos 27 concelleiros de Vigo, o el "mejor resultado en ninguna ciudad de Europa en toda la democracia". Faille ter a confianza suficiente no proxecto político para anunciar que se volverá a presentar polo menos dúas veces máis e "confío que subamos" en apoio en ambas as citas coas urnas.

O intercambio de eloxios foi nas dúas direccións e tamén Abel Caballero recibiu unha lista interminable de cualificativos positivos durante a súa visita. Carmela Silva mantivo con el a súa primeira reunión do novo mandato da Deputación e insistiu en que o alcalde de Vigo é "un mestre político" para ela, por iso é polo que, segundo confesou, estivese "un pouco nerviosa".

Abel Caballero é, segundo Carmela Silva, "o super alcalde de Vigo", "o alcalde de alcaldes" que entende, como ela, que a política municipal é a "política total" e sinalou que ás veces non se destaca o suficiente o importante que é para Vigo, para a provincia e para Galicia que presida a FEMP.