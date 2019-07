O alumnado do Sánchez Cantón, premiado nunha feira de inventores

O alumnado do Clube de Ciencias do IES Sánchez Cantón de Pontevedra acaba de ser premiado pola súa participación na V Makers Faire, a maior feira do mundo de inventores. O evento celebrouse no Museo da Cidade da Cultura de Santiago a pasada fin de semana.

Os alumnos do centro pontevedrés presentaron dous proxectos consistentes no desenmascaramiento das pseudociencias, no que desmontaba o mito das orgonitas; e na elaboración de modelos de sextantes de navegación astronómica en impresora 3D, que logo foron reproducidos en moldes de resina para que cada alumno tivese un modelo propio para clases de trigonometría.

Ambas as iniciativas resultaron distinguidas co banderín Maker of Merit que premia o mérito, o traballo e a actitude dos creadores. No Club de Ciencias do instituto participan os departamentos didácticos de Matemáticas, Física e Química, Tecnoloxía, Debuxo e Educación Plástica e Visual e Xeografía e Historia.

É o segundo ano consecutivo no que participan nesta feira, un escaparate para a creatividade e o enxeño pensado para todos os pñublico e disciplinas. Xa na súa anterior participación, o Sánchez Cantón conseguira dous galardóns.