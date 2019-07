Marín, abarrotado polas festas do Carmen, as praias e a visita do Juan Sebastián Elcano

Atascos e colas en Marín ao coincidir as festas do Carmen e as portas abertas para visitar Elcano © Diego Torrado

Entrar en Marín era unha auténtica odisea na tarde deste domingo. A coincidencia dun dos días grandes das festas do Carmen, a xornada de portas abertas para visitar o Buque Escola Juan Sebastián Elcano na Escola Naval Militar e o bo tempo que animou os desprazamentos cara ás praias provocaron grandes atascos e colas para moverse polo municipio.

Chegar á localidade en coche facíase complicado e, sobre todo, demoraba moito tempo. Ademais, o problema complicábase unha vez que chegabas ao centro da vila, pois as prazas de aparcamento estaban abarrotadas.

De todos os xeitos, o maior cheo vivíase nos accesos e o interior da Escola Naval Militar. Miles de persoas quixeron aproveitar a primeira das dúas xornadas de portas abertas para visitar o buque escola por dentro e atopáronse con que era necesario realizar longas colas. Unha vez dentro do barco, non se acababan as complicacións, pois había tanta xente que resulta bastante difícil moverse con liberdade polo barco.

O Juan Sebastián Elcano permanecerá en Marín ata o mércores 17 de xullo e este martes 16 de xullo está prevista unha segunda xornada de portas abertas. Será, do mesmo xeito que este domingo, entre as 16.00 e as 20.00 horas, co obxectivo de que as persoas interesadas poidan visitar o interior da histórica embarcación.

Precisamente o día 16 de xullo, coa festividade do Carmen, o Rey Felipe VI acudirá á Escola Naval e será o encargado de presidir o acto de entrega de Reais Despachos aos novos oficiais da Armada e xúraa de bandeira dos alumnos de primeiro curso.

Cabe lembrar que hai xa días o Concello recomendou os condutores que, á volta das praias, se utilizase a Variante de Marín para evitar retencións de tráfico na estrada PO-551. A intención era, precisamente, evitar situacións como a vivida este domingo, na que se acumularon vehículos no centro urbano e na avenida de Ourense e en Concepción Arenal.

Para aparcar, o goberno de María Ramallo lembra que existen aparcamentos alternativos en Ponche Zapal, Concepción Arenal en Cantodarea, Inferniño e República Arxentina, antes do colexio da Laxe. Estes espazos contan con máis de 300 prazas para aparcar de maneira gratuíta dentro do centro urbano.

Ás persoas que residan en rúas próximas ao centro urbano de Marín recoméndaselles, desde a alcaldía, que se acheguen a pé ás zonas onde se realizan as diferentes actividades festivas.