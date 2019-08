Doce empresas están interesadas nas obras da estación intermodal

Un total de 12 empresas presentaron ofertas para acometer as obras do proxecto de adecuación do complexo intermodal de Pontevedra, unha actuación que busca unha intermodalidade real entre a estación de autobuses e a de ferrocarril.

O proxecto, que conta cun investimento de 3,4 millóns de euros, suporá unha conexión peonil entre ambas as estascións, humanizará a praza e reordenará o aparcadoiro. As obras tamén permitirán acometer o novo acceso desde a rúa Josefina Arruti, para a entrada e saída directa dos autobuses; e adecuarán a contorna do río Gafos.

A conexión entre estacións será máis sinxela e segura para os peóns grazas a un itinerario peonil que se complementará cunha reordenación urbana da fronte da estación, mellorando a seguridade viaria e recuperando un espazo público para os cidadáns.

O proxecto tamén inclúe a eliminación dos actuais accesos de autobuses, construíndo un novo enlace directo dende a Rúa Josefina Arruti, onde se instalarán semáforos regulados a demanda e carrís de espera.

Este proxecto forma parte dun convenio de colaboración asinado entre a Xunta e o Concello de Pontevedra, que conta cun investimento superior aos 6 millóns de euros e contempla dous proxectos diferentes: a adecuación para a intermodalidade do conxunto das dúas estacións e a reforma do edificio da actual estación de autobuses.

A Xunta prevé que a finais deste ano estarán a pleno rendemento as obras das dúas actuacións para poder ter o conxunto intermodal rematado no segundo semestre do ano 2020.