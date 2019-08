Pepo Suevos, o dúo Prisma e unha mexilonada gratuíta para celebrar o 'Verán Cultural' na Lama

O humorista Pepo Suevos © Concello de A Lama

A Festa do Río Verdugo cambia este ano de formato transformándose nun espectáculo nocturno para todas as idades. O humorista Pepo Suevos e o dúo musical Prisma serán os encargados de amenizar a celebración durante a noite do martes 13 de agosto.

Outra das novidades que se presenta este ano, é a celebración dunha mexilonada popular gratuíta. Ademais, os directivos do A Lama S.D. colaborarán preparando un churrasco que se servirá a prezos populares con motivo de atraer á xente para gozar do espectáculo e cear no recinto festivo.

A festa comeza a partir das 21:00 horas na praia fluvial e está organizada polo Concello da Lama con motivo do 'Verán Cultural'.