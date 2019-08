Éxito na Festa do Río Verdugo pese ao cambio de formato

O novo formato elixido para a Festa do Río Verdugo na Lama, que pasou a ser un espectáculo nocturno para todas as idades, mantivo o éxito da celebración coa presenza de numeroso público, segundo explica o Concello da Lama.

Ao redor de cen persoas participaron na nova edición da Festa do Río enmarcada dentro da programación do 'Verán Cultural' e na que puideron gozar do monólogo do humorista Pepo Suevos e do dúo Prisma que "conseguiu sacar a bailar ao público de todas as idades convertendo a praia fluvial nunha auténtica sala de festas".

O menú que puideron degustar os asistentes durante a festa foron máis de 200 quilos de mexillón ofrecidos gratuítamente polo Concello e churrasco a prezos populares que se encargaron de preparar os directivos do A Lama S.D. De sobremesa, as filloeiras de Valongo puxeron o broche doce á velada.

Con esta iniciativa, o Concello da Lama pretende diversificar a oferta cultural e de lecer do verán no municipio e poñer en valor o espazo natural da praia fluvial do Río Verdugo.