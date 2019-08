Pastel de salmón CC BY-NC-SA Pixabay Lata de Filetes de Cabala do Sur en aceite de xirasol Pescamar © Conservas Pescamar

Chegamos a unha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva" cunha receita propia da cociña atlántica, onde imos aproveitar todas as calidades de dous peixes especialmente prezados: o salmón e a xarda de Conservas Pescamar.

A cabala ou xarda é un dos peixes azuis máis apreciados polo seu alto contido en ácidos graxos omega-3, moi indicados para protexer o noso corazón e previr unha gran variedade de enfermidades cardiovasculares.

Para preparar esta deliciosa Pastel de salmón con filetes de xarda Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 1 lata de Filetes de Cabala do Sur en aceite de xirasol Pescamar

- 300 gramos de filetes de salmón

- 300 gramos de cabaciña

- 2 láminas de masa de follado redondas

- Aceite de oliva virxe extra

- 100 gramos de cebola

- 100 gramos de tomate triturado

- 50 gramos de herbas aromáticas (aneto, alfábega ou ourego)

- Sal

- 1 ovo batido

Preparación:

Sofritimos nunha tixola, cun chorro de aceite, a cebola e o tomate.

Engadimos ao sofrito a cabaciña cortada en cadrados pequenos. Deixamos a lume lento durante 10 minutos. Engadimos os filetes de salmón e deixamos facer 10 minutos máis. Sazonamos ao gusto e incorporamos as herbas aromáticas.

A continuación, estiramos unha lámina da masa de follado. Sobre ela, colocamos a mestura e por riba os lombos de xarda da lata de Filetes de Cabala do Sur en aceite de xirasol Pescamar, previamente escorrida.

Pechamos coa outra lámina de follado, pintamos co ovo batido e facemos un buraco na masa para que non se infle no forno.

Para enfornar, seguiremos as instrucións do fabricante que adoitan vir no envase da masa de follado.

Como orientación, prequentamos o forno a 200º e deixamos facer uns 15 minutos, ata que vexamos que o pastel estea dourado.

Este pastel é unha boa alternativa tanto para entrante como en prato principal. Podemos servilo decorado cunha poliña de eneldo.

Nuns días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.