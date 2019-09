O BNG pide garantías á Xunta para que o IES Illa de Tambo comece o curso con normalidade

O BNG levou ao Parlamento a situación de "precariedade" na que están a realizar o seu traballo os profesionais do IES Illa de Tambo en vésperas do inicio de curso escolar, literalmente con mesas na rúa, debido a unhas obras que se están a realizar no centro por parte da Consellería de Educación.

A deputada do Bloque Montse Prado, autora da iniciativa rexistrada este martes na Cámara, presentou unha batería de iniciativas parlamentarias para que o Goberno da Xunta tome as medidas precisas para que a "falta de planificación na realización das obras" do IES Illa de Tambo non signifique ningún prexuízo para a comunidade educativa, e garanta o inicio do curso escolar con normalidade para o alumnado.

O pasado 10 de maio, Educación e Ordenación Universitaria licitou unhas obras de rehabilitación integral do centro que consisten en melloras na eficiencia enerxética, renovación dunha sala de caldeira de biomasa, illamento da fachada, cuberta do ximnasio e substitución de fiestras.