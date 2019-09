O xeneral Antonio Romero deixa a Brilat para asumir un cargo no Centro de Intelixencia das Forzas Armadas

O xeneral Antonio Romero despídese de Maica Larriba © Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

O xeneral Antonio Romero Losada, desde abril de 2017 xefe da Brigada Galicia VII Brilat, despediuse esta semana das súas obrigacións na base General Morillo de Figueirido e asumirá un novo cargo no Centro de Intelixencia das Forzas Armadas de España (CIFAS), órgano do Estado Maior da Defensa en Madrid.

O xeneral levaba xa varios días despedíndose de forma informal doutras autoridades coas que adoitaba coincidir en actos oficiais nestes máis de dous anos á fronte da Brilat e este xoves, como colofón, acudiu oficialmente á Subdelegación do Goberno en Pontevedra para despedirse da subdelegada, Maica Larriba.

A subdelegada deu a coñecer que mantivo un encontro co xeneral con motivo da súa marcha cara a un novo destino militar, sen concretar cal é ese destino. Con todo, PontevedraViva puido confirmar que se trata do CIFAS.

Ese novo destino xa saíu publicado no Boletín Oficial do Ministerio de Defensa e está previsto que nestes días se formalice coa súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Coa marcha do xeneral Antonio Romero, queda vacante a Xefatura da Brilat, para a que fontes militares consultadas por PontevedraViva aseguran que xa soa un nome. De momento, non se produciu ningún nomeamento oficial, pero este xornal si puido saber que mesmo houbo un encontro co ata o de agora xeral e que estivo a coñecer o traballo da Brigada.

O CIFAS é único en materia de intelixencia militar no nivel estratéxico e forma parte da comunidade de intelixencia, sendo o único interlocutor do Ministerio de Defensa en materia de intelixencia militar neste ámbito. É o órgano responsable de facilitar ao Ministro de Defensa, a través do Xefe de Estado Maior da Defensa, e ás autoridades militares, a intelixencia militar precisa para alertar sobre situacións internacionais susceptibles de xerar crises que afecten a defensa nacional, así como de prestar o apoio necesario, no seu ámbito, ás operacións.

Así mesmo, asesora ao Xefe de Estado Maior da Defensa e aos Xefes de Estado Maior dos Exércitos e Armada en materia de contrainteligencia militar e seguridade, no ámbito das Forzas Armadas, e contribúe ao asesoramento no nivel estratéxico das operacións militares.