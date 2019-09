Apenas un 3,6% da auga subministrada en Pontevedra pérdese por fugas na rede

Para Pontevedra é unha "prioridade" que haxa unha "correcta" xestión e eficacia en abastecemento de auga. Así o destacou a edil responsable do Ciclo da auga, Carme da Silva, coincidindo este venres coas mobilizacións que, ao longo de todo o planeta, están a celebrarse para alertar sobre os efectos da emerxencia climática.

Da Silva sinalou que a falta de auga é un dos "grandes debates" aos que nos enfrontamos como sociedade, polo que as administracións públicas deben "dar exemplo" e apostar por unha xestión "axeitada" dos recursos naturais.

Pontevedra, lembrou a concelleira nacionalista, fixo un "esforzo millonario" nos últimos anos para avanzar cara o obxectivo de que "toda a auga que se capta chegue aos usuarios" nos seus respectivos fogares e, en apenas oito anos, a melloría foi notable.

Segundo os datos de Viaqua, a empresa concesionaria do servizo de abastecemento de auga e saneamento, a auga rexistrada en 2010, é dicir, a que chegaba desde os acuíferos á potabilizadora e pasaba polos contadores dos usuarios, era dun 70,4%.

Preto dun 30%, por tanto, quedaba polo camiño. Non só por fugas, aclarou Carme da Silva, senón tamén por conexións fraudulentas, avarías, contadores que medían mal ou hidrantes que non tiñan contador como a auga que se empregaba na limpeza viaria.

Nove anos despois, no actual 2019, a porcentaxe de auga rexistrada aumentou ata un 87,5%. Por tanto, só o 12,5% de auga que se capta non chega aos usuarios. E dentro deste concepto, só un 3,6% corresponden a fugas na rede fronte ao 8,52% de 2010.

Esta porcentaxe "baixísima" de fugas é consecuencia, destacou Da Silva, das medidas adoptadas desde o goberno municipal para mellorar a eficacia do sistema.

Pontevedra márcase o obxectivo de alcanzar o 90% de auga rexistrada nos próximos "catro ou cinco anos", aínda que a cidade xa cumpra con creces a recomendación incluída na Axenda 2030 de Galicia, que insta os municipios a alcanzar o 80% para esa data.

Ademais, este maior control da auga que se extrae principalmente do río Lérez e do Pontillón do Castro supuxo tamén un importante aforro enerxético. Así, fronte aos 3,8 millóns de quilowatts gastados en 2010 para que auga chegue aos fogares pontevedreses, en 2019 ese consumo eléctrico descendeu ata os 1,8 millóns de quilowatts.

Esta redución do consumo débese, explican desde o goberno municipal, á existencia dun sistema "máis eficaz", a que tan só se capta a auga "que se necesita" ou ás novas canalizacións desde o encoro.