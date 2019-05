Viaqua renovará as tubaxes de abastecemento de auga a Marín polas Corbaceiras

Obras de Viaqua nas Corbaceiras © Nacho Fuentes

Os problemas no abastecemento de auga a Marín, debido ás roturas que se producen na rede, teñen os seus días contados. Así, polo menos, espérao a empresa Viaqua, concesionaria deste servizo en Pontevedra, que renovará as tubaxes afectadas en As Corbaceiras.

O portavoz do goberno municipal, Raimundo González, explicou que esta actuación, na que se investirán 150.000 euros, será asumida integramente pola empresa, con cargo ás melloras incluídas no novo contrato asinado co Concello de Pontevedra.

Neste caso, colocaranse 90 metros de tubaxe de 500 milímetros na actual galería de servizos, que substituirán á rede actualmente danada.

A subministración de auga a Marín e Bueu, aclarou González, non se verá alterada por estas obras de mellora, xa que actualmente ambos os municipios reciben auga potable desde Mourente e non se está utilizando a rede que se substituirá.

Estes traballos tampouco afectarán a subministración de auga en Pontevedra, xa que aínda que estas tubaxes atópanse no seu termo municipal non serven para dar servizo aos veciños da cidade.