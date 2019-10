O PP presenta alegacións para evitar "inxerencias políticas" na elección do consello asesor do Museo

O grupo provincial do Partido Popular presentou varias suxestións e alegacións ao novo regulamento do Museo de Pontevedra para evitar "inxerencias políticas" na elección do novo consello asesor.

O voceiro do PP, Jorge Cubela, defende que "o importante é que o Museo conte cun regulamento que estea á altura do seu prestixio, porque o que propón PSOE e BNG non o está, é un regulamento pobre, con moitas lagunas e aberto a unha total inxerencia política".

Os populares propoñen establecer criterios de selección e baremo das persoas que van ser designadas como vocais. "Establecer un baremo de selección é fundamental para garantir a meritocracia e evitar a dedocracia", explica Cubela.

Ademais, entenden que é importante que haxa unha "representación proporcional da sociedade pontevedresa" e profesionais de relevancia no mundo cultural, académico ou profesional.

Outra das suxestións propostas polo PP é suprimir a indemnización e establecer a gratuidade.

Asemade, tamén consideran que é fundamental restrinxir as sesións a distancia, que na proposta do goberno se contempla como unha posibilidade en calquera caso, para promover a participación presencial e que se limite a casos específicos, como por exemplo baixa por embarazo, baixa por maternidade ou paternidade ou en caso de enfermidade.