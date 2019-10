Sanxenxo será o destino piloto para monitorar os indicadores de turismo sustentable

Sinatura do convenio entre o presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, e o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín © Concello de Sanxenxo Intervención da presidenta da Deputación © Deputación de Pontevedra Isabel Oliver, Carmela Silva e Telmo Martín © Deputación de Pontevedra

Sanxenxo é o destino elixido para poñer en marcha un sistema de monitoraxe de indicadores de turismo sustentable, unha iniciativa conxunta de SEGITTUR e o Concello de Sanxenxo, que se enmarca dentro da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes, impulsada pola Secretaría de Estado de Turismo.

O acordo de colaboración para a creación deste sistema foi subscrito este luns entre o presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez, e o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

A secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, explicou que "esta iniciativa contribuirá a mellorar a competitividade dos destinos nacionais e das súas empresas, a través do impulso da transformación sustentable do sector turístico, e a transición cara a un modelo de desenvolvemento que permita reducir a pegada de carbono e hídrica dos destinos".

Pola súa banda, o alcalde de Sanxenxo destacou que "Sanxenxo ten claro que o turismo, ou é sustentable ou non ten futuro".

O sistema de monitoraxe integrará información dos consumos de enerxía, auga e xeración de residuos que se producen nun municipio procedentes de distintos provedores e empresas xestoras dos servizos públicos, así como daqueles usuarios interesados en compartir a súa información. Todo será de gran utilidade para levar a cabo unha xestión máis eficiente e sustentable do municipio.

O Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu este luns a xornada "Uso e xestión eficiente dos recursos naturais para un turismo sustentable".

Na súa intervención neste foro a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva asegurou que "hai que tomarse moi en serio a sustentabilidade" e que "temos que pasar das palabras aos feitos xa que o futuro da humanidade depende de que tomemos decisións e o fagamos xa".

Ademais Dirk Glaesser, director de Desenvolvemento Sustentable do Turismo na Organización Mundial de Turismo falou sobre "Sustentabilidade, peza clave no desenvolvemento do turismo".

Tamén tivo lugar unha mesa redonda sobre boas prácticas na xestión dos recursos naturais no ámbito do turismo e abordáronse cuestións relacionadas co turismo intelixente e a comercialización on line.