Poio e Cerdedo-Cotobade, líderes en chuvias este domingo en Galicia con máis de 45 litros recollidos por metro cadrado

Chuvia Dominio público Matias Roller

O servizo de Meteogalicia recolle que durante a xornada deste domingo, a estación de Castrove, no municipio de Poio convertíase no lugar de toda Galicia onde máis precipitacións producíronse alcanzando os 49,5 litros por metro cadrado. En segundo lugar, sitúase a estación de Rebordelo, no municipio de Cerdedo-Cotobade. Alí a cifra ascendía a 45,8 l/m2.

No que levamos desta xornada de luns 4 de novembro, Poio continúa liderando as localidades de Galicia onde máis choveu cunha cifra que se sitúa en 28,6 l/m2.

Ao longo deste luns, a profunda borrasca situada sobre Inglaterra afectará a toda a comunidade galega. As precipitacións serán xeneralizadas e o vento soprará forte de compoñente oeste.

A inestabilidade manterase ao longo de toda a semana. As precipitacións faranse máis persistentes en todo o litoral atlántico durante a tarde deste mércores 6 con vento do oeste que se irá intensificando ao longo da xornada. As temperaturas continuarán nos rexistros entre os 9 e os 14 graos ata a próxima semana.