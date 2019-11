Unha caravana de camións marcha cara Madrid para protestar ante o PSOE en defensa de ENCE

Camións que machan cara Madrid para participar na manifestación en defensa de Ence © Comité de empresa ENCE

Unha caravana de camións xa partiu este mércores cara a Madrid desde o parque de Begonte en Lugo e o polígono industrial de Benavente para participar na protesta convocada este xoves en Madrid en defensa da permanencia da factoría de Ence en Lourizán.

A manifestación partirá ás 11 da mañá da sede do PSOE na rúa Ferraz e acabará ante o Congreso dos Deputados.

Para poder participar nesta manifestación a pé, este mércores xa saíron os camións, que pasarán a noite na área de servizo de San Vicente del Palacio de Valladolid, e ás 7.30 horas deste xoves sairán desde alí en dirección a Madrid.

Ademais, á primeira hora da mañá deste xoves tamén sairán con destino a Madrid outros compañeiros do sector transporte de madeira e pasta con vehículos forestais para unirse á protesta, así como autobuses con traballadores da pasteira en Lourizán.

Os vehículos de transporte de mercadorías que se desprazan a Madrid desde Pontevedra estacionaranse na Estación de Servizo a Atalaia (Villaviciosa de Odón), na M-50, e desde alí desprazaranse en autobús ata o centro de Madrid. Tanto eses autobuses como os que cheguen a Madrid desde Pontevedra estacionaranse na Rúa Alfonso XII, xunto ao Parque do Retiro, segundo as indicacións que realizaron aos organizadores desde a Delegación do Goberno en Madrid.

A Delegación do Goberno non autorizou máis nada que unha marcha a pé, que comezará á altura do número 70 da rúa Ferraz (fronte á sede do PSOE) e continuará ata a praza das Cortes. Terminará no espazo comprendido entre a praza de Cánovas del Castillo (Neptuno) e a confluencia de Cálelas Duque de Medinaceli e Marqués de Cubas coa praza das Cortes.

Esta marcha convócase con motivo da decisión da Avogacía do Estado de achandarse na causa xudicial que se segue na Audiencia Nacional contra a concesión da prórroga para a permanencia da factoría en Lourizán durante o goberno en funcións de Mariano Rajoy. Entenden que o cesamento da actividade que podería desencadear a violación supoñería un "grave pau" para o emprego directo, indirecto e inducido,tanto para a cidade como para Galicia e España.

Todos os traballadores de centros da entidade súmanse a esta marcha porque consideran que unha parte moi importante do resultado da compañía pasteira reside na produción da factoría pontevedresa.

"Queremos deixar claro que en ENCE, se nos tocan a un, tócannos a todos, motivo polo que imos ir todos a un tempo na defensa dos postos de traballo que agora mesmo están en xogo por "caprichos políticos", afirman desde a organización. Ademais, critican que o PSOE defenda a fábrica de Navia mentres que en Pontevedra apostan polo peche ou por un traslado que consideran unha "mentira".