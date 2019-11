Desarticulan un punto negro de venda de droga que xeraba conflitividade en Loureiro Crespo

A colaboración entre axentes das policías Nacional e Local de Pontevedra e as denuncias presentadas por varios veciños resultaron cruciais para abrir unha investigación que nas últimas horas permitiu a desarticulación dun punto negro de venda de droga situado na rúa Loureiro Crespo.

A operación, bautizada Full, supuxo a detención dun veciño Pontevedra de 51 anos ao que atribúen un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de cocaína e heroína a terceiras persoas que a diario frecuentaban o seu domicilio en Loureiro Crespo. O home xa tiña antecedentes policiais por feitos similares.

Na propia vivenda do detido realizábanse as vendas e, á súa vez, os compradores xa consumían a droga alí mesmo.

A investigación ten a súa orixe nunha serie de informacións do pasado mes de agosto. Asociacións de veciños, cidadáns anónimos e policías denunciaron ante Policía Nacional que nun domicilio de Loureiro Crespo poderíase estar a vender droga polo miúdo.

Os veciños denunciaron que se estaba xerando unha situación de inseguridade na zona pola gran afluencia ao lugar de persoas alleas, presuntamente toxicómanos. Ademais, en ocasións tiñan enfrontamentos entre eles na vía pública.

En base ás devanditas informacións, axentes das policías Nacional e Local iniciaron as pescudas que desembocaron na incautación de varias vendas de pequenas cantidades de heroína e cocaína a outros tantos compradores.

Os axentes policiais puxeron os feitos en coñecemento do Xulgado de Instrución número dous de Pontevedra e solicitaron unha orde de rexistro. Tras a detención do home, realizouse un rexistro no seu domicilio no que interviñeron pequenas cantidades de heroína e cocaína, así como diferentes útiles para a pesada e manipulación das drogas anteriores, 70 euros e numerosos papeis con anotacións nos que se especificaban as vendas de droga que o detido levaba a cabo. Tamén localizaron unha pistola simulada e un coitelo.